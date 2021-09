Züleyha, Tierra Amarga: avances del intenso capítulo de este viernes 3 de septiembre

viernes, 3 de septiembre de 2021 00:00

Tras recuperarse de un momento difícil de salud, Züleyha vuelve a sentirse prisionera en la casa de su suegra Hünkar. Esa tensión dominará el capítulo de este viernes en "Züleyha Tierra Amarga", la novela turca éxito de las tardes de Telefe.

Hünkar (Vahide Perçin) no le cree a su nuera que salió en la camioneta para llevar a Haminne al hospital y que no había nadie en la cabaña que le ayudara. Algo concreto le juega en contra y es que cuando ella llegó a la casa, la anciana estaba comiendo por lo que no se explica cómo llegó sola allí. "Me desmayé, es todo lo que recuerdo", le dijo Züleyha (Hilal Altinbilek), intentando contar lo que le sucedió y que no tuvo que ver con huir con Yilmaz (Ugur Günes) y el pequeño Adnan. Ante los ataques de su suegra, responde: "está bien, veo que no me quiere creer. Déjeme descansar".

Al recibir el alta, tras superar el riesgo de aborto al hacer mucha fuerza para subir a la anciana a la camioneta, se encuentra con que Hünkar le contrató una enfermera para que esté todo el tiempo con ella y hay un nuevo guardia. "¡No hice nada; por qué no me cree!", grita Züleyha ante la indiferencia de Hünkar.

En tanto, Demir (Murat Ünalmis) no puede dejar de pensar en la supuesta traición de su esposa, que le reveló Hatip, y pide ver a su madre para que le diga la verdad. "Cómo pudiste hacerme algo así, Züleyha", se repite en la cárcel. Este viernes, se encontrará cara a cara con quien podrá revelarle qué pasó: "Dime que Hatip (Mehmed Polat) me miente; dime que no es verdad", la increpa a Hünkar.

Por su parte, Yilmaz le confesó a su padrino que aunque sí fue a la cabaña para pedirle a Züleyha que comenzaran una vida juntos, no pudo decirle nada. Y que por casualidad la halló en el camino, descompuesta junto a su camioneta. "Mi consciencia no me dejó hacerlo. Entonces, acepté mi destino. Züleyha y yo no estaremos juntos nunca más", aseguró.

Intenta acercarse a Müjgan (Melike Ipek Yalova) aunque no puede decirle que la ama. Al abrazarse, ella afirma: "sé que de esta manera me dices que me amas. Eso me basta".

Por otra parte, Sermin (Sibel Tasçioglu) y Hatip planean cómo destruir a Hünkar y su familia. Un primer paso fue dado: la sobrina de la mujer logra que le pague dinero por retirar la denuncia contra Demir. "Pagarás mi deuda y me darás un millón. No un cheque, sino pago en efectivo. Y eso que creí que pedía poco por la vida de tu hijo. Demir debe pensar que trabajas duro por su libertad", provocó Sermin. El plan está en marcha porque Hatip también le pedirá dinero a Hünkar.

Por otra parte, Züleyha insistirá en el capítulo de este viernes en que no quiso escapar: "yo trataba de llevar a su madre al hospital porque se sentía mal". Y Hünkar le refutará: "y mi madre, de alguna manera volvió a la cabaña sola. La mujer que no puede recordar el nombre de su hija. Si vas a mentir, mejor esfuérzate".

Züleyha no se quedará callada: "si alguien sabe mentir es usted. Es gracias a usted que estamos en esta situación". ¡Tensión para terminar la semana!