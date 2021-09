Guerra de Rosas: este viernes llega un capítulo que mostrará un importante giro en la historia

viernes, 3 de septiembre de 2021 00:00

Este jueves se vio un importarte tramo de la historia que ya va llegando a su final, pero será aún más atrapante lo que podrá verse este viernes.

Se revelaron varios puntos importantes como el amor entre Gülfem y Tibet. Ella se hizo pasar por masajista en un centro de estética al que fue Tibet a relajarse y mientras le hacía masajes, él confesó todo lo que ella significa para él y cómo logró destruir su carrera pero también su cabeza. Gülfem trató de aguantar los comentarios pero se tentó en risa y Tibet se dio cuenta.

Se enojó al momento de descubrir la broma de Gülfem pero enseguida ella confesó que también sentía mucho por él y se fundieron en un beso apasionado.

En tanto, Gülru se reunió con sus hermanas y les contó que ya había fecha de casamiento con Ömer, al momento de que su hermana mayor también le confesó que está embarazada. Pero en cuanto salió de ahí se reunió con Ömer y desconsolada en llanto le contó que no siente nada, ni felicidad ni tristeza. "No siento nada, no se que está pasando. Cuando confirmamos la fecha de nuestro casamiento sé que debería haber sido la más feliz del mundo pero no pude. ¿Cuándo me convertí en esto?", dijo entre lágrimas.

Tibet se reunió finalmente con la familia de la asistente de Gülru y ella puso la pluma grabador tal como le ordenó su jefa para registrar esa conversación. En ese diálogo, Tibet confiesa que está enamorado de Gülfem, lo que quedó grabado.

Acto seguido, la asistente de Gülru le da el grabador y la hace escuchar la conversación, lo cual sorprende a Gülru. ¿Comenzó a idea una nueva venganza?

En el anticipo de este viernes, la historia cerrará la semana con un gran capítulo.

Gülru junto a Ömer finalmente encontraron departamento para vivir juntos y en este capítulo se verá el detalle del lugar elegido, cuando ellos lo van a recorrer.

Por su parte, Gülfem en un ataque de llanto y abrazada a Mesude se lamenta por no cuidar la memoria de su hermano y no ser mejor persona. Aparentemente alguna confirmación llegó a ella, lo que hizo que estallara en histeria.

Pero lo más fuerte llega al final de los anticipos, cuando se puede ver cómo Gülfem apunta con un arma en la cabeza de Gülru afirmando que ella es su hermana y su mayor enemiga. "La única enemiga en mi vida, resulta ser mi hermana".