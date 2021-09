¡Se picó!: Ricardo Montaner desafió a su yerno Camilo Echeverry

miércoles, 29 de septiembre de 2021 14:53

Ricardo Montaner mostró todo su lado competitivo como jurado en "La Voz Argentina" y no cedía ni un poquito ante sus hijos Mau y Ricky que debutaron en ese rol.

Con chicanas, chistes y hasta burlas, el patriarca de los Montaner robó más de una vez a participantes para su team y mantuvo hasta el final su actitud competitiva. Ya de regreso en Miami, recibió la grata noticia de nominación a los premios Grammy Latinos y no se guardó nada con respecto a que comparte terna con su yerno Camilo Echeverry. En Twitter comenzó a "desafiarlo".

"Este año compito con mi yerno @CamiloMusica en la categoría #GrabacionDelAño Me ha prometido Camilo que si se lo gana me lo entregará como si me lo hubiera ganado yo y yo le he prometido que si me lo gano me quedaré con mi @LatinGRAMMYs #LatinGrammy jejeje", posteó y recibió una catarata de mensajes tanto a favor como en contra. ¡Tremendo!

Este año compito con mi yerno @CamiloMusica en la categoría #GrabacionDelAño me ha prometido Camilo q si se lo gana me lo entregará como si me lo hubiera ganado yo y yo le he prometido q si me lo gano me quedaré con mi @LatinGRAMMYs #LatinGrammy jejeje — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 29, 2021

La 22da. entrega de los Grammy Latinos se llevará a cabo el jueves 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, según anunció La Academia Latina de la Grabación.



En cuanto a los nominados que participarán de la ceremonia donde se entregarán los galardones de la música latina y que será televisada internacionalmente por Univisión, la asociación informó que se darán a conocer el martes 28 de septiembre.



En tanto, la gala tributo a la Persona del Año 2021, en homenaje a Rubén Blades, tendrá lugar el miércoles 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena en Mandalay Bay Resort y Casino.



"El año pasado estuvo repleto de incógnitas, pero también de nuevas oportunidades para quienes se adaptaron rápidamente", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de La Academia Latina de la Grabación, a través de un comunicado de prensa.



"Sacamos fuerza de la música para volver a darle la bienvenida a nuestra invencible comunidad amante de la música latina por 13er. año en Las Vegas, a fin de celebrar nuestra cultura, etnicidad y diversidad, y reconocer la excelencia en la música, fuerza que nos ayuda a sanar y a continuar uniéndonos", abundó Abaroa Jr.