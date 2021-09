Crecen los rumores del nuevo amor de la China Suárez: "él está enganchadísimo"

martes, 28 de septiembre de 2021 14:45

Enganchadísimos. Así estarían la China Suárez y el modelo español Javier de Miguel, según comenzó a trascender con fuerza en las últimas semanas en la prensa del corazón.

La actriz argentina se encuentra actualmente en España con sus hijos donde se fue por motivos laborales a principios de septiembre. Allí participó del festival de San Sebastián y comenzó con los trabajos para protagonizar una película junto a Álvaro Morte, conocido por su papel de El Profesor.

En este contexto es que se la empezó a vincular con el modelo con quien habría sido visto en más de una ocasión juntos en Madrid. A partir de esto es que el periodista Juan Etchegoyen buscó saber si es así o no.

“Le pregunté directamente a Javier si quería hacer una nota y me respondió: 'Hola Juan, no, lo siento pero te lo agradezco’”, expresó el periodista en Mitre Live y luego agregó: “me envió un emoticón de carita sonriente”.

A partir de esta respuesta corta y tajante, el periodista decidió dar un paso más y pese a que él no quería dar entrevistas, buscó su testimonio igual al menos para confirmar o descartar la relación con la actriz argentina. “Obviamente que yo quería hacer la entrevista con él pero al tener la negativa le pregunté al hueso por su relación con Eugenia China Suárez. Cuando él observa lo que le pregunto, optó por no responder y clavar el visto literal”, agregó Etchegoyen.

“Alguien muy cercano al modelo me dijo: 'Él está enganchadísimo con la China y súper enamorado'. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”, finalizó.

Por ahora solo es un rumor pero ahora más que nunca la mirada de todos está puesta sobre ambos.