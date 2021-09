Con los nuevos horarios en Telefe y El Trece, ¿quién ganó la batalla por el rating?

martes, 28 de septiembre de 2021 00:00

Quince minutos más tarde que se convirtieron en media hora. Este lunes, el Prime Time de la TV argentina movió sus horarios en la noche, en la búsqueda de incrementar diferencias en el rating.

Las jugadas de Telefe y El Trece dieron qué hablar en Twitter ya que no se respetaron los horarios anunciados y se especuló con la competencia. Finalmente, tanto "Doctor Milagro" como "Bake Off Argentina" no pudieron ampliar demasiado la diferencia con "La 1- 5/18" y ShowMatch (que tuvo las renuncias de Flor Vigna y Facu Mazzei y el anuncio del embarazo de Julieta Nair Calvo) los márgenes se mantuvieron entre 1 a 4 puntos.

Lo más visto fue la ficción turca que emitió un capítulo en el que Ali Vefa y Nazli deslumbraron bailando el tango "Por una cabeza", tras los obstáculos que Ezo puso a la pareja. Mientras que en Bake Off Argentina, el nuevo desafío pastelero tuvo sus atractivas complicaciones ya que debían combinar dulzuras con alcohol.

Nuevos horarios de arranque (con posibilidad de hacerlo unos minutos después)

21.45 hs #DrMilagro

22.15 hs #LaUno

Desde este viernes, se viene más Züleyha

Desde el 1º de octubre, Telefe vuelve a apostar por dos ficciones turcas en el Prime Time nocturno. Así lo reflejó en su grilla de programación y el fandom se puede ir preparando.

Pero... ¡atención! Por ahora será sólo los días viernes. Así, después de "Doctor Milagro", se emitirá un capítulo de una hora de "Züleyha Tierra Amarga". La historia del amor imposible y arrasador de Züleyha y Yilmaz ganará un día más en pantalla y el canal puede estar tranquilo ya que tiene mucho material.

Es que recién está emitiendo la segunda de cuatro temporadas de la superproducción turca. Es más, la última se está grabando en su país de origen y está recién estrenada con Hilal Altinbilek, Kerem Alisik, Furkan Palali y Hülya Darcan y gran elenco.

Los viernes, "Züleyha Tierra Amarga" se emitirá de 23 a 00 hs. y se espera que, tal como sucede en la tarde, el público acompañe con el rating.