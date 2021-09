El dolor de Santi Maratea: lloró tras la muerte de un nene al que ayudó

lunes, 27 de septiembre de 2021 11:56

Quebrado, con un profundo dolor que reveló en cada una de sus palabras. Santi Maratea comunicó este fin de semana que uno de los niños que había sido motor de una de sus campañas solidarias murió de cáncer. Se trata de Federico Ledezma el pequeño cordobés de 6 años que luchaba contra un neuroblastoma y que pudo viajar a Barcelona para tratar su enfermedad gracias a una movida solidaria.

A través de su historia en Instagram, el influencer comunicó a sus seguidores el triste desenlace. En los videos se lo pudo ver notoriamente conmocionado por la noticia e indicó que decidió informarle a la gente del deceso, después de que su familia hiciera lo propio.

"Estoy triste. No sé cómo dar esta noticia y la realidad es que me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real... Ayer falleció Fede", comenzó Maratea.

Según explicó, el cáncer le había tomado los pulmones y su cuadro ya era grave e irreversible. Por eso iba a volver a la Argentina desde España "porque la expectativa de vida era muy chica". Sin embargo, su cuerpo no resistió y murió.

"Esto lo hablé con un médico amigo y me dijo 'si te metés en estas cosas, son cosas que pueden pasar’. Pero cuando pasan, son fuertes. Son cosas que no tienen explicación", lanzó Santi y destacó que cada vez que se le pregunta a representantes de diferentes credos y religiones "¿por qué se mueren los nenes? No hay una puta explicación".

"La familia de Fede lo hizo todo. Me pongo triste como todos los que fuimos parte en esto de acompañar a Fede. Yo lo conocí. Me hizo feliz ir a España. Me enseñó muchas cosas Fede. Cuando estuve en Barcelona, conocerlo a él, a la familia, a los amigos del hospital, fui feliz", reconoció Maratea, a la vez que ya no contenía las lágrimas.

"No sé qué decir, comparto lo que siento y por eso lloro. No es algo que estoy pensando, pero le quiero agradecer a la familia por permitirme ser parte de su historia. Me enseñaron un montón sobre la fuerte, la unión…", agregó llorando para finalizar aclarando a sus seguidores que todo lo que se hace en cada causa solidaria no es en vano: "nada de lo que hicieron fue en vano. Fede conoció lo que es volar y el mar. Fue feliz en ambas situaciones".