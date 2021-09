Aparecieron fotos de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, juntos

lunes, 27 de septiembre de 2021 15:29

Que vuelven, que se separan. La relación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré está marcada por las ideas y vueltas. Precisamente por eso es que ambos ya no quieren ponerle rótulo a la pareja y dejan que lo que sienten fluya pero sin hablar de amor... mucho menos ante la prensa.

Hace un tiempo ella había subido una imagen en la que salía comiendo pizza pero los más atentos pudieron verlo a él reflejado en una ventana. Ahora las fotos son mucho más claras y contundentes. Esta vez quien las publicó fue Ángel de Brito el pasado sábado a través de su cuenta en Twitter.

Las imágenes son de una salida por la noche de Buenos Aires y, el periodista rotuló como: “Los Cabritos, por Nuñez”. El posteo incluye 2 fotos donde se los ve bien abrigados por el frío pero con una charla muy distendida.

“Si no conté nada o si no mostré es porque estoy muy bien y muy tranquila, las cosas se irán dando para un lado o para el otro”, le había dicho hace un tiempo Laurita a Intrusos (América) y por aquel entonces dejó en claro que quieren que la relación fluya.

pic.twitter.com/1tGlAOCZUX — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 25, 2021

“No tengo nada que decir de algo que yo no conté ni mostré. Yo no tengo que titular nada si no quiero y si no siento que sea de esa manera. El día que sienta que quiero contar algo lo contaré. No tengo drama en nada en ese sentido”, aseguró.