El insólito momento que vivió Donato con una fan: "hoy hubiese ido preso"

domingo, 26 de septiembre de 2021 00:00

Donato De Santis, el flamante jurado de MasterChef Celebrity Argentina, estuvo invitado este sábado a PH y recordó una insólita anécdota que le ocurrió décadas atrás cuando estuvo de visita en Jujuy.

“En el norte, una chica muy simpática, creo que por tus pagos“, comenzó dirigiéndose a Sofía Jujuy Jiménez. “Se hizo el lugar y todo porque quería un autógrafo, la chaqueta, el delantal bueno al final al fin y al cabo largaba todo“, se enredó pensando en lo ocurrido.

“Era una chica hermosa, me acuerdo, se acerca y me pide un autógrafo. Claro, primero te asombra la belleza y digo bah, si. Tenía un marcador. Me da la fibra en la mano, había como 200 personas”, agregó el cocinero quien confirmó que será parte de la tercera edición del reality.

“Se abre toda acá”, indicó mientras hacía la mímica de abrirse su camisa a la altura del pecho para imitar a la fan. “Te lo juro, aparte estaba dotadísima y dice, bueno acá. Y todos sacando fotos y digo bueno que hago y ella me dijo quiero que firme acá y tuve que firmar en la teta. Para poder hacerlo se la tuve que agarrar. Hoy iría preso“, sentenció en medio de carcajadas tras confirmar que ocurrió hace 15 años atrás.

El regreso adelantado

En su programa "El Club del Moro", Santiago comentó que están preparándose para dar todo en el prime time y Telefe ya compartió la promo con la leyenda "Vuelve MasterChef".

¡Sí, leíste bien! uD83DuDD25 MUY PRONTO vuelve #MasterChefArgentina uD83DuDC68?uD83CuDF73 a la pantalla de Telefe uD83DuDD35uD83DuDFE2uD83DuDD34 pic.twitter.com/NhXkaqKVHL — telefe (@telefe) September 24, 2021

El "adelanto" del reality se daría por los resultados no tan exitosos de "Bake Off Argentina" que, a diferencia de los anteriores realitys del canal (Masterchef Celebrity y La Voz Argentina) no se consolida como lo más visto de la TV. Ocupa el segundo escalón detrás de "Doctor Milagro" que, se calcula, terminará en noviembre. A prepararse...