Darío Barassi y un dulce posteo en el que se confiesa, tras un episodio que lo dejó marcado

domingo, 26 de septiembre de 2021 22:17

El conductor sanjuanino y estrella de El Trece, sorprendió este domingo con una publicación en sus redes que sorprendió a sus seguidores.

Y es que según contó él, decidió pasar un domingo diferente almorzando en un lugar parecido a una quinta junto a su mujer, su hija y algunos amigos. Cuando el dueño del local se acercó y de repente solo le preguntó: "Sos feliz no?!? Se te ve feliz gordo...". En su publicación confesó que se quedó sorprendido y sin saber bien qué responder.

Tras ese episodio y esa conversación, según cuenta en el posteo Darío, entendió que efectivamente lo tiene todo y es feliz y agradecido.

"Hoy el dueño de este lugar increíble al q fuimos a comer @lacarra.areco me dijo...

.Sos feliz no?!? Se te ve feliz gordo...Yo me sorprendí un poco, aparte estaba cuidando a la pipi q se le dio x regar todas las flores, no entendí bien su comentario y dije...Si estoy feliz!!! El día esta divino, estoy con la enana, mi mujer y amigos y tengo una entraña en el plato... Eso me preguntabas?? Y el tipo, sabio x su edad y x ser hombre de experiencias, me sentencia...No,no te pregunté eso. Pero quedate tranquilo que me contestaste. SOS feliz gordo. Agradece. Se fue. La pipi regaba flores, había olor a asado, mi mujer traía repelente y estaba diosa, el sol partia la tierra y yo suspire contento y agradecido. Gran domingo. Gran vida".

Darío Barassi viene de expresar constantemente lo satisfecho que está con su actualidad profesional y personal. Días después de haber comenzado en su nuevo horario con "100 Argentinos Dicen" dijo estar feliz con los números que logra en el nuevo horario en el que tiene un fuerte competidor en Telefe. Es que "Pasapalabra" con Iván de Pineda se consolidó en la media tarde pero en El Trece le dan batalla décima a décima en el rating.

En Twitter, destacó "Cebollitaaaaassaaaa Qué lindo competir y convivir así. Laburo y entretenimiento para todos". Junto a ello, compartió una medición de rating en la que prácticamente ambos programas empatan. Sólo una décima los separa.