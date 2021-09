¡A no perderse nada!: cómo avanzan los capítulos de las exitosas novelas turcas en Telefe

domingo, 26 de septiembre de 2021 10:03

Esta semana, las ficciones turcas que se emiten por Telefe atraviesan momentos claves, sobre todo la exitosa "Doctor Milagro" que se convirtió en lo más visto de la TV argentina en el Prime Time.

De acuerdo al seguimiento del fandom en Series Turcas Argentina, así comenzarán esta semana los capítulos de las novelas:

-Züleyha: capítulo 44/+105 (actualmente se graba en Turquía la cuarta temporada)

-Doctor Milagro: capítulo 52/64

-Hercai: capítulo 5/69

En tanto, ya se anticipa lo que será uno de los grandes estrenos de Telefe para el 2022.

El fandom lo pedía y todo apunta a que fue escuchado. Con buen ojo para elegir las producciones turcas que pueden gustar a los argentinos, Telefe habría adquirido una de las series más populares de la industria de la TV. Arribaría en el 2022, tras el gran éxito de las novelas en el prime time como "Doctor Milagro" y "Fuerza de Mujer".

Se trata de Sen Çal Kapimi es también conocida como "Love is in the air" o "Toca a mi puerta" y es todo un suceso. Es una serie de televisión turca producida por MF Yapim (responsable también de Doctor Milagro), cuya primera parte se estrenó el 8 de julio de 2020 y su segunda temporada se estrenó con excelente audiencia el 9 de junio de 2021 por FOX Turquía.

Los protagonistas son Hande Erçel y Kerem Bürsin. En la comedia romántica, la actriz encarna a Eda Yildiz, una vendedora de flores, y él, a Serkan Bolat, un rico heredero. El encuentro entre ellos será inolvidable, pero más tarde se convertirá en un amor apasionado.

Eda tenía previsto ir a estudiar al extranjero cuando sus planes se ven truncados por Serkan, que le propone fingir durante dos meses estar comprometida con él y, a cambio, él le devolverá la beca que ha perdido. En un primer momento ella rechaza esa propuesta de un hombre al que odia, pero al final se ve obligada a aceptarla. Mientras fingen ese compromiso, empieza a surgir algo entre ellos, una relación apasionada y desafiante que les hará olvidar todo lo demás.