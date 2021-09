¡Le dijo mono!: Anamá Ferreira llevará a la Justicia a Adriana Aguirre

viernes, 24 de septiembre de 2021 18:00

Anamá Ferreira contó que llevará a la Justicia a Adriana Aguirre. La confirmación la dio después de que ambas asistieran al programa de Está en tus manos, que conduce Edith Hermida en El Nueve, donde Aguirre trató de "mono", a la exmodelo y conductora brasilera. Tras escucharla, Anamá abandonó el piso del ciclo en medio del juego.

Hoy, en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, La Once Diez, Anamá relató cómo vivió el momento que fue duro para ella. “Edith me cae de 10 y yo fui con la mejor. Y veo que está Adriana Aguirre, ya me veía venir que iba a hablar. Es un programa en vivo. Edith presenta el programa, nos presenta a todos, y en la presentación ya arrancó que ‘mi culo, que mis piernas, que la silicona se me fue a no se dónde’”, narró la empresaria.

Luego agregó: "A mí me preguntaron qué hacía con la plata si ganaba y yo dije que me iba al lago de Villa La Angostura a tomar algo y Adriana Aguire, me dice naaa yo me voy a poner el ácido hialurónico, y le digo bueno, relax. Y me contestó 'callate Mono'. (...) Todos nos quedamos impactados. Yo no tengo nada en su contra. Pero sabiendo que estaba al aire, me puse las manos atrás para no matarla, aguanté y aguanté, hasta que se fue al corte”.

"Cuando vino el corte le dije ‘vos sos una maleducada, estás pensando en tu silicona y no sabés ni dónde estás’. Me ofreció pedirme disculpas al aire y no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo al aire, la producción me pidió que me quedé pero me fui. Edith me pedía que me quede pero no puedo permitir una racista al lado mío”, contó. “También me ofrecieron que la echaban a ella pero preferí irme yo. A esta la tengo que cancelar”, añadió, y confirmó que “le voy a hacer la denuncia con un abogado por daños y perjuicios y por inmoral. La gente tiene que aprender”, añadió la ex modelo.

Luego de los dichos, Anamá usó sus redes sociales para expresarse al respecto y aseguró sentir orgullo por todo lo logrado a lo largo de su carrera en Argentina. "Soy negra y estoy orgullosa de serlo, nunca pasó por mi cabeza ser racista contra alguna nacionalidad. Hoy pasó algo muy feo y tengo una tristeza infinita de que algunas personas todavía tienen el corazón tan mal que su cabeza sea de una manera tan triste. En fin, lo entregó a Dios porque el INADI no existe no voy al perder mi tiempo. Gracias por los llamados de cariño muchas gracias", escribió en el posteo.