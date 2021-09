Züleyha, Tierra Amarga, avance del capítulo de este jueves: ¿Müjgan se separa de Yilmaz?

jueves, 23 de septiembre de 2021 00:00

Las ficciones turcas avanzan en la preferencia de la teleaudiencia de Argentina y "Züleyha, Tierra Amarga" es una de las que supo ganar su lugar en el fandom. Todos los días en la siesta cosecha buenas mediciones de rating gracias a su trama que conjuga desamor, traición y deseo.

En el capítulo de este jueves, sus protagonistas, Züleyha y Yilmaz, estuvieron cara a cara y hubo reproches por parte de ella y explicaciones por parte de él que resultaron amargas.

"Züleyha tú eres mi pasado, no importa el camino siempre será de esa manera. Se acabó mi vida, es solo una obligación ahora. Aunque no culpo a nadie, yo tengo la culpa. Todos los días me desperataré solo para verte", expresó Yilmaz a lo que ella lanzó sin rodeos y de manera contundente: "Te he estado esperando con años, te he guardado en mi corazón por mucho tiempo, pero no lo vale. Esto ya no vale la pena. Te borré Yilmaz, te saqué de mi corazón y te borré de mis pensamientos, porque ya no soy nada para tí, ni tu pasado si quiera".

Luego Yilmaz le contó a su padrino que le mostró la carta de Züleyha a Müjgan y que cree que por eso ella desapareció para luego intentar tomar un vuelo a Estambul. "Le conté todo, no quiero tener que ocultarle nada más, ser sincero. Siempre tiene sospechas sobre mi. Vamos a ser una familia, me casé con ella y es la madre de mi hijo. Tiene derecho a saber de mi pasado", subrayó.

En el capítulo de este jueves, Müjgan tomó una determinante decisión con respecto a su relación con Yilmaz. "Siempre sentí miedo, desde que comenzamos. Todo era muy bonito, demasiado para ser verdad. Pero me daba pánico despertarme y saber que no fuera. No quería que fuera a pasar algo que arruinara mi felicidad y mi matrimonio", subrayó la médica a su amigo después de llamarlo en un momento de deseo de "desahogo".

"El hombre con el que me casé está enamorado de otra persona. Se casó conmigo porque no lo podía hacer con Züleyha", lamentó Müjgan a lo que esa persona especial que tenía enfrente entendió su decisión de convocarlo: "¿por qué me llamaste?, ¿no querías que tratara de convencerte, no? Has tomado la decisión, ¿verdad?".

¿Qué pasará este jueves?, ¿qué decisión tomó ella?