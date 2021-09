Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo a pura traición del miércoles 22

miércoles, 22 de septiembre de 2021 00:00

Mientras quiere recuperar importancia en la sociedad de Çukurova, Demir cae en una trampa que lo deja mal parado. Así, las crisis se agudizan en "Züleyha, Tierra Amarga", que conquista las tardes de Telefe y es lo más visto en su horario de las 17: 45 hs.

El esposo de Züleyha no puede salir de su indignación al saber que su madre Hünkar le vendió tierras por un millón a su enemigo, Fekeli. Descubierta por la joven frente a Demir, quiso explicarle que no tenía alternativa ya que su prioridad era sacarlo de la cárcel. Indignado, reúne el dinero que pagó a su madre y va a confrontar con el padrino de Yilmaz.

Este miércoles se verá cómo le arroja una bolsa con dinero y le exige recuperar sus tierras. "No tendrá mis tierras ancestrales, Fekeli. Prefiero la muerte. (Tiene) su dinero. Pagaré con intereses. Vas a aceptar el dinero y me devolverás mis tierras. ¿Entendido?", dijo desafiante, ante un Fekeli muy enojado, aunque contenido.

Por otra parte, Demir sigue de malas ya que en la fiesta de la ceremonia de circuncisión, la gente se intoxica con el pollo. Esa mercadería en mal estado la compró, sin saber el negociado detrás, a Hatip. Es que Gaffur le debe dinero y llegaron a un arreglo que terminó mal.

En cuanto a Yilmaz, le propone sorpresivamente a Müjgan que "comiencen de nuevo". "Yo te conté lo que pasó con Züleyha y yo. Que lo que ella buscaba era dinero y eligió a Demir... Pero resulta que no es cierto. A Züleyha la obligaron a casarse. Eso no te lo había dicho. Hünkar la amenazó: si ella no aceptaba, me quitarían el abogado. Si no se casaba con él, entonces me ejecutarían. Züleyha aceptó quedarse con Demir para que no me ejecutaran. Ha sufrido mucho y es por mi culpa", le confesó.

Junto con ello, le muestra el fragmento de una carta que no deja lugar a dudas. ¿Qué pasará con su matrimonio?

Pero Züleyha no se conmueve ante Yilmaz. En el hospital, mientras llevan a los intoxicados en la fiesta, él le dice: "se acabó mi vida. Es sólo una obligación ahora. Aunque no culpo a nadie, yo tengo la culpa y quiero que sepas que todos los días me despertaré sólo para verte".

"Pues no lo hagas", increpa Züleyha. "Ya estoy fuera de tu alcance. Te he estado esperando por años. Te he guardado en mi corazón por mucho tiempo pero no lo vale. Esto ya no vale la pena. Te borré, Yilmaz. Te saqué de mi corazón y te borré de mis pensamientos", ataca. ¡Un capítulo impresionante!