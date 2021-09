Hercai: este miércoles llega un capítulo de revelaciones y verdades

miércoles, 22 de septiembre de 2021 00:00

Continúa de a poco creciendo la novela turca en rating argentino y ya forma parte de lo más visto en el país. Una historia marcada por la venganza, el amor y la tradición que día a día capta con sus capítulos.

Este martes, Azize vuelve a su hogar tras haber concretado el juramento que le hizo a su hijo muerto. Vengó su asesinato y humilló de la peor manera a la familia Sadoglu. Ahora en paz vuelve a su hogar, recuerda a su hijo feliz de haber concretado su venganza.

Por su parte, Nasuh reúne a toda su familia en la mansión y les comunica que la familia Aslanbey ha vuelto luego de 27 años y se está vengando de ellos, le contó también la estafa del casamiento y que quiere a su nieta Reyyan muerta. Es a su hijo Cihan a quien le encomienda la tarea de asesinar a la chica, él se revela y hasta lo golpea por su actitud.

Cihan entra en razón tras hablar con su esposa y se da cuenta de que el problema de la familia Aslanbey no es por tierras y no es contra toda la familia, sino solo contra su hermano Hazar por algo que hizo en su momento. En tanto Zehra le pide a su marido que le diga la verdad sobre la venganza contra la familia y revela que él la acepto ya con su hija en su vientre y fue un gran padre para Reyyan aunque no era de él.

Pero al momento de que Hazar le iba a decir la verdad sobre la venganza, llega un llamado desde el hospital donde aún su pequeña hija peleaba por su vida y le dan la buena noticia: su hija despertó.

En tanto Miran lleva a Reyyan a una cabaña retirada en la que nadie la hallará. Intenta que no escape y la encierra para protegerla. Su amigo Firat le cuestiona que lo que hace no es honrado y su abuela lo castigará, a lo que Miran le responde que seguirá adelante.

Nasuh corrió a la mansión de Azize y aunque los guardias intentaron frenarlo, él a los fritos pidió la presencia de la mujer y la enfrentó. Le anunció que Miran habría muerto tras tirarse de un puente e intentar salvar a Reyyan y le juró que si aún vive y él lo encuentra, lo matará.

En el anticipo de este miércoles se podrá ver un capítulo por demás apasionante. Hazar revelará ante un vecino del pueblo la verdadera historia de la venganza de los Aslanbey hacia su familia y confiesa que su gran amor y la pelea por él, es el causante de todo.

Por su parte Azat se enfrenta a su abuelo y a la familia y llorando grita que él protegerá a Reyyan con su vida porque enamorado de ella desde niños.

En tanto, Reyyan aún en la cabaña en la que convive con Miran protegida de su propia familia, le deja en claro a él que desde que decidió abandonarla se convirtió en su enemigo. Con un arma en sus manos, apuntando al pecho de Miran le desea que ahora vaya al infierno y le dispara justo al corazón.