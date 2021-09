"Fue muy difícil": Canan Ergüder, Gulfem de "Guerra de Rosas", volvió a trabajar tras el cáncer

miércoles, 22 de septiembre de 2021 00:00

Canan Ergüder, que ganó popularidad en Argentina en su rol de Gulfem Sipahi en "Guerra de Rosas", encaró un tratamiento por cáncer de mama, lo que llevó a abandonar la serie 'Call My Manager'. Pero esta semana, la actriz apareció en el estreno de la película documental "Sadan Hanim: An Istanbul Lady" en la que interpretó el papel principal y dejó un fuerte mensaje.

El documental 'Sadan Hanim: An Istanbul Lady', que se filmó para llamar la atención sobre la enfermedad de Alzheimer y se proyectó durante la Semana del Alzheimer, se reunió con la audiencia del cine el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer.

Canan Ergüder, quien compartió la imagen del estreno con sus seguidores en su cuenta de Instagram, escribió: "Muchas gracias a @dmlozdl y @nova_hair por hacerme sentir genial con este increíble vestido de @lugvonsiga en la noche de gala de @sadanhanimfilm".

Canan se refirió también a su estado de salud: “Estoy bien, me estoy recuperando. Fue un proceso difícil. Mi tratamiento está por terminar. Mi quimioterapia ha terminado, mi radioterapia casi ha terminado".

La película del director Göksel Gülensoy sobre la vida de Sadan Ünüvar en Turquía y en el extranjero desde su infancia hasta su muerte se proyectó en los cines de la plataforma 'Baska Sinema'. En la película, Sadan Ünüvar fue interpretado por la famosa actriz Canan Ergüder, quien lo conoció 4 años antes de morir. Kenan Ece interpretó a su esposa Ziyaeddin Ünüvar, quien era agregada militar. Serap Aksoy y Ebru Nil Aydin también protagonizaron la película.

Una luchadora

En su cumpleaños 44, una de las protagonistas de la novela turca Guerra de Rosas, celebró su aniversario en una celebración que no fue una más. En medio de su lucha contra el cáncer, la actriz se animó a mostrarse junto a sus seres queridos y un detalle llamó la atención de sus seguidores.

Se trata de Canan Ergüder, quien protagonizó a Gulfem Sipahi en la ficción, y que en su vida real atraviesa uno de los momentos más duros, la lucha contra la enfermedad terminal. Su diagnóstico de cáncer llegó cuando protagonizaba otra producción éxito en su país que se llama "Llama a mi agente", y desde entonces fueron infinitas las muestras de afecto que recibió por parte de sus fanáticos.

Exactamente el 7 de julio, Canan publicó en su cuenta oficial de Instagram la primera imagen en la que puede vérsela sin cabello debido al tratamiento de quimioterapia. "Ahora un poco así", escribió la actriz y generó las reacciones de casi 200.000 seguidores.

Sin embargo, este viernes fue un poco más allá y son un mensaje más extenso, se volvió a mostrar con un pañuelo en la cabeza debido a la caída del pelo, que en el último tiempo lo mantuvo más corto que como se la acostumbró a vérsela en la telenovela.

"Agradezco de corazón a mi familia y a todas las personas que me felicitaron por mi cumpleaños. Me hicieron donaciones, me hicieron videos, me enviaron regalos, me hicieron sentir tan especial este día...", contó aún sorprendida por las demostraciones de afecto en su aniversario.