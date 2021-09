Doctor Milagro: Doruk ¿encuentra el amor?

miércoles, 22 de septiembre de 2021 00:00

Doctor Milagro atraviesa una nueva etapa con personajes que se fueron e historias que van tomando nuevos giros. Atrás quedó la muerte de Adil (Reha Özcan) que tanto movilizó al fandom la semana pasada y ahora el amor comienza a transitar por los pasillos del hospital Berhayat.

Ali Vefa (Taner Ölmez), el joven con autismo y síndrome del sabio, se reconcilia con Nazli y si bien ahora su relación no es la mejor con Ezo, la fuerte amistad que los unió tarde o temprano vuelve a surgir. Pero lejos de esta trama, hay otras que ya van tomando más fuerza y atracción para los seguidores.

Por un lado, Beliz (Hazal Türesan) y Ferman (Onur Tuna) cada vez están más lejos y ahora ella va teniendo una cercanía con Tanju que empezará a transitar un camino de sentimientos que mostrará el mejor perfil de este médico. Su carisma y aire romántico llevará a pasar por trazados que de a poco conquistarán a los seguidores de la novela ¿y también a Beliz?

Por otro lado, hay un personaje que es el que de a poco se fue convirtiendo en el más inquietante: Doruk (Hakan Kurtas). El joven médico cirujano, que llegó del ejército y se enfrenta a nuevos desafíos, se encuentra solo desde que empezó la Segunda Temporada. En más de una ocasión sus compañeros de equipo le preguntaron si tenía familiares o novia y él no dio detalles.

Con perfil solitario y sin nadie que conozca su pasado, Doruk genera afecto pero también rechazo de sus colegas en el hospital. En una ocasión Acelya (Hayal Koseoglu) le preguntó: "¿Doruk, tienes alguna novia?... no creo que nadie pueda soportarte". Inmediatamente en el diálogo se suma Demir (Firat Altunmese) quien asegura: "no mencionas a familia, ni amigos. ¿Doruk por qué nunca hablas de ellos?".

Ante esto, el médico respondió: "soy un profesional, no mezclo las cosas. Mi vida privada no le incumbe a nadie. No voy por la vida hablando de mi novia", explicó.

Este martes, nuevamente vuelve al tapete su soledad y ambos colegas buscarán presentarle una mujer para que no esté solo. "¿Hiciste una apuesta con mi novio sobre el amor? te voy a enseñar lo que es el amor", comenzó lanzando Acelya tras un desafío que pusieron en juego con un caso particular que atienden en el hospital.

Tras estas palabras, le muestra la foto de una joven morocha en su celular: "ella es una chica muy linda y amiga mía, apenas terminó con su novio".

Al respecto, Doruk le respondió contundente y tajante: "no me gusta hacer este tipo de cosas... es la última vez que me intentan buscar una novia".

Pero ¿hay alguna mujer que se acercará a Doruk y conquistará su corazón? la respuesta es "sí". El joven médico se verá conquistado por una joven que no transita la medicina ni es compañera de él pero con quien de a poco empezará a tener una relación y el amor fluirá.

¿Cuándo se dará? habrá que esperar varios capítulos, pero sin dudas será atrapante la relación...