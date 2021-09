Se casó la actriz Özge Özpirinçci, que interpretó a Bahar en Fuerza de Mujer

martes, 21 de septiembre de 2021 00:00

Se hizo conocida en la Argentina interpretando a Bahar en Fuerza de Mujer (Telefe) y se ganó el corazón del público. Ahora atraviesa uno de los momentos más importantes en lo personal, mientras se aleja de la actuación a la espera de su primera hija. Se trata de Özge Özpirinçci quien cursa su sexto mes de embarazo y hace unos días dio uno de los pasos más fuertes de su vida.

Según informaron los portales turcos, tuvo su ceremonia nupcial y para después de que nazca la bebé espera realizar la gran fiesta de boda. El portal de Turquía Milliyet informó que el casamiento fue con el actor Burak Yamanturkunieron en el club Bozburun Yacht de la localidad de Marmaris Bozburun.

Allí se desarrolló una sencilla ceremonia a la que asistieron 20 personas. Los testigos de la boda fueron Tanem Sivar y Nail Gönenli. "No hago una fiesta de boda mientras estoy embarazada. Por supuesto, el casamiento fue sencillo antes del nacimiento, pero nadie debería esperar entretenimiento de mí cuando estoy embarazada. No me es posible sentarme mientras todos los demás se divierten en la boda", explicó la actriz a ese portal de noticias.

Foto: Foto: sacitaslan

Por su parte, el portal Kelebek informó que la pareja planea tener una magnífica boda en Estambul después del nacimiento de su bebé al que ya eligieron su nombre. La actriz Özge Özpirinçci fue quien anunció que la pequeña se llamará Uva..

En las últimas semanas, la actriz publicó una foto en las redes sociales tomada bajo el agua en la que se ve desnuda posando con la súper panza. La bebé se llamará Üzum, un nombre que significa "Uva" en turco, lo cual ha dado pie a muchas bromas en su entorno.

"Desde que me quedé embarazada, solo tengo ese nombre en mente", declaró la actriz en la revista Hürryet. "Todo el mundo me sigue diciendo 'no le hagas esto a tu hija, Özge', pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien", añadió, aunque ya parece resignada a no salirse con la suya: "Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto".