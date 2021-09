Züleyha a Yilmaz, Tierra Amarga: avances del capítulo de este lunes

lunes, 20 de septiembre de 2021 00:00

Durísimas. Así serán las palabras que Züleyha volcará contra Yilmaz tras el mal momento que él la hizo vivir al dejarla plantada en el sueño de escape a Alemania. Las escenas de este lunes de "Züleyha, Tierra Amarga", llegarán marcadas por la bronca y desencanto de ella sobre quien era su gran amor.

Al costado de la ruta se levantará esa charla tan esperada entre ambos después del mal momento. En esta ocasión, ella aprovecha para descargar toda el odio que carga por la ilusión que forjó de comenzar con él una nueva vida y que él supo derrumbar en pocos minutos.

"Llamé a tu casa, sí te llamé. No me importó que Demir lo averiguara y lo que seguramente me hubiera hecho. Llamé a tu casa y las manos me temblaban de tanto miedo que tenía y ¿sabes qué sucedió? atendiste el teléfono y estabas fuera de peligro", comenzó expresando Züleyha.

Al escuchar sus palabras, Yilmaz intentó detener su descargo para explicarle lo que hizo cambiar de opinión con respecto a realizar el gran viaje. Sin embargo ella no dejaba que él procediera y seguía exteriorizando lo que sentía.

En ese momento lanzó duras palabras y recriminación a quien era su amor: "¡Que gran sorpresa! te escuché. Tú estabas ahí cenando con tu hermosa y gran familia. Oí la voz de Müjgan, los escuché. Y ¿ese amor donde está?, ¿era todo lo que tenías? Me hiciste creer que estaríamos juntos después de tanto sufrimiento ¿para qué Yilmaz?, ¿en verdad quieres tanto esa mujer?, ¡no llegaste Yilmaz! Arriesgué mi vida por tí pero tú no tuviste las agallas para comenzar una nueva vida conmigo, desapareciste".

Pero cuando ella dejó lugar al silencio, tras su descargo, él lanzó sin vueltas: "Müjgan está embarazada".

El dolor cayó sobre Züleyha generando ese punto final a la relación que nunca pensó que llegaría. Y esa decisión se fortaleció cuando vio colgando del cuello de Müjgan el pendiente que alguna vez ella le había regalado a Yilmaz. En ese momento, que su mirada se perdía en la alhaja que en el pasado fue de ella, la médica le subrayó: "Yilmaz se lo ofreció al bebé".

¿Será realmente el punto final en la relación de ambos? o ¿finalmente el amor triunfará?