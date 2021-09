Hercai: este lunes se viene un capítulo marcado por el desánimo y el desamor

lunes, 20 de septiembre de 2021 07:00

Hace menos de un mes que arrancó la novela turca y ya cosecha miles de seguidores y muy buenas mediciones de rating. Hercai es la nueva ficción turca que desembarcó en la pantalla de Telefe y atrapa al fandom.

La historia de Reyyan y Miran, que nació bajo una sed de venganza de él y se encamina como un amor apasionado, sorprenderá a todos con el capítulo de este lunes.

Para esta ocasión, él ya dejó atrás el deseo de vengarse haciendo sufrir a la joven y siente que el amor que le tiene va en ascenso. Pero no puede lograr convencerla de que él la ama y ahora ella sufrirá un duro golpe de la vida.

Es que ella trata de escapar de las manos de Nasuh, el patriarca de Sadoglu, que es quien buscará que ella se case a la fuerza con quien le pagó por eso. Pese a que huye, al encontrarse con su madre y fundirse en un abrazo con ella, es finalmente atrapada. Frente a sus ojos está Miran que no puede hacer nada para salvarla.

Al momento de contraer matrimonio obligada llega uno de los momentos más duros de ella. Con los ojos hinchados de tanto llorar, ella debe responder si acepta o no casarse. En medio de la ceremonia, lanza de manera tajante: "no quiero tomarlo como mi esposo... si quieren mátenme, no me importa".

A partir de esto, su destino queda escrito y su final ya está decidido. Ante esto, Miran trata de salvarla y le pide que huya con él pero ella le niega eso: "ese mismo día que me dejaste, moriste para mi".

"Él te está llevando a tu ejecución, te dije que te salvaría", le responde el joven pero ella le corta toda palabra: "¿quieres salvarme ahora?, ¿ahora decides salvarme? Yo ya estoy muerta".

La decisión que toma a partir de esto, sorprenderá a todos. Es que sin perspectiva de encontrar la felicidad decide acabar con su vida, pero esta vez Miran está dispuesto a no dejar que se haga daño y rescatarla para hacerla feliz.

¿Qué pasará? habrá que estar atento a lo que suceda este lunes y toda la semana que ya se perfila como apasionante.