¡Vivan los novios! Abel Pintos se casó en una ceremonia privada en Chaco

En Junio, Abel Pintos anticipó la gran noticia sobre la decisión de casarse con Mora Calabrese, con quien estuvo de novio durante más de siete años y quien lo hizo papá de Agustín.

Según reveló en su momento, la iniciativa de unirse en matrimonio fue de él: "Sentí que salté al vacío cuando le propuse casamiento", contó.

Finalmente, este sábado llegó el gran día y la pareja pasó por el trámite Civil en una ceremonia íntima en Resistencia, Chaco. La celebración se llevó adelante en la casa de la madre de Mora.

La gran fiesta se llevará a cabo el próximo fin de semana en la Estancia Villa María, en Máximo Paz, provincia de Buenos Aires. Es una residencia de ensueño de 74 hectáreas con un gran jardín, en la que se casaron Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Fue el propio cantante quien decidió compartir las imágenes de la ceremonia en sus redes sociales: "Sábado para siempre. Te amo @moracalabrese".

La boda soñada

Enamorado de su familia y de la música, Abel Pintos se encuentra y disfruta de una nueva etapa. Tras presentarse en "La Peña de Morfi" con las canciones de su nuevo disco, confirmó su fecha de casamiento con Mora Calabrese, mamá de su hijo Agustín.

"¿Qué tenés que hacer el 25 de septiembre?", le preguntó Gerardo Rozín en los "7 minutos de entrevista" con el cantante y compositor. "Casarme, celebrar esta unión y el amor", señaló.

"Unos días antes nos casaremos por Civil y el 25 vamos a celebrar esa unión. Nos vamos a reunir con gente querida, por el contexto que nos rodea y celebrar esa unión", señaló.

Sobre la proposición de casamiento a su pareja, destacó: "hay un video en Instagram sobre eso y no se escucha lo que digo. Le propuse compromiso y casamiento. Lo había estado pensando mucho y un día me levanté y dije: "no quiero seguir esperando". Busque la manera de comprar el anillo y lo tenía todo el día en el bolsillo. Esperaba, no sé, que la luna estuviera más grande. Pero no pasó y en una situación de lo más cotidiana, le dije lo que sentía y lo que pensaba. Guille, mi hija más grande, lo terminó registrando medio escondida en una ventana".

Abel confesó que decidió dar un "giro consciente" a su vida: "cambiaron muchas cosas. Es parte de una etapa que estoy viviendo con cambios internos muy grandes y me acompañaron mi familia, mis hijos y amigos. Superé y sané dolores tenían que ver con trabajo consciente de introspección y allí estaban las personas que me escuchaban. Me sentí muy bien compartiendo lo que me pasa y hoy, hay otra forma de hacerlo además de lo que hacía la música"

El cantante se refirió a sus hijos Guillermina (la mayor de Mora Calabrese que lo ama incondicionalmente) y Agustín sobre lo que le gustaría que heredaran: "cuando los veo, me pregunto qué será de sus vidas y cómo vivirán lo que les toque. Espero que vivan todo con libertad y expresarse con libertad. En eso está la felicidad".