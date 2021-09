Nació Emilio, el hijo de Alberto Cormillot

viernes, 17 de septiembre de 2021 09:49

Cuando el reloj marcó los primeros minutos de este viernes 17 de septiembre, Emilio llegó al mundo. El pequeño es hijo de Alberto Cormillot, quien a sus 83 años volvió a ser padre.

El bebé nació en "perfecto" estado de salud en una clínica de Capital Federal. Su mamá es la nutricionista Estefanía Pasquini quien también se encuentra bien y con la alegría que los desborda en este momento.

“Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!”, escribió Alberto Cormillot en su cuenta de Twitter ya pasada la 1 de la madrugada. El posteo sumó más de 12 mil Me Gusta y cientos de comentarios en apenas 8 horas de publicado.

Nació Emilio

A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. Estefi también!!!

Somos mamá y papá!!! — Alberto Cormillot (@DrCormi) September 17, 2021

La pareja lleva más de dos años de relación y ella en julio pasado reveló los duros momentos que pasó por el riesgo de embarazo. La mujer de 34 años, publicó en su cuenta de Instagram una foto de su panza y detalles de cómo fue viviendo los meses hasta ahora.: “A una semana del octavo mes, ya no queda nada. Hoy salíamos de la iglesia, como conté todos los sábados y 15 ahí estoy. Y le dije a Alberto.... Ya dos meses nada más... Pensar que no sabíamos si llegábamos al tercer mes... Y él me dijo... Pensar que no sabíamos si ibas a quedar embarazada.... Y es así”.

En este contexto de revelaciones, Estefanía contó las situaciones complejas que atravesó con Alberto cuando ya había quedado embarazada, y el riesgo que corrió: “Primero todo el viento en contra cuando me decían que era imposible... Y una vez que pasó.... Tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada, Alberto esperando afuera ya que la pandemia nos hizo vivir así el embarazo... Como siempre digo no hay nada que no hayamos pasado que no haya valido la pena, no hay nada por lo que no volvería a pasar por tener a Emilio creciendo adentro mío”.

Y agregó: “No hay día que no me despierte agradeciendo el marido que me tocó y este embarazo que por fin llegó y que esta vez lo pude sostener, hay que estar muy fuerte emocionalmente con uno y con la pareja para atravesarlo, fueron meses difíciles donde no quería ni moverme por miedo, con mucha medicación pero de a poco todo fue mejorando y las alegrías que llegan te hacen olvidar cualquier sufrimiento. Muchos me escriben para preguntar a que iglesia fui y soy una eterna convencida de que esto fue un milagro, pero no dejo de decir que hay que ir al médico y hacerse tratar.... Es un combo donde te apoyás en la ciencia y en una fuerza mayor”.