Bake Off: quién es Emiliano, el participante que fue tendencia en Twitter por "bebotear" a Betular

viernes, 17 de septiembre de 2021 00:00

Esta semana comenzó Bake Off Argentina y cada día se va conociendo a cada uno de sus participantes. Uno de los que más llamó la atención esta semana fue Emiliano Di Bernardi, un joven de 21 años que este miércoles fue tendencia en Twitter por "bebotear" en parte del programa.

El concursante es empleado administrativo, oriundo de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. En su presentación él mismo se declara fan de Damián Betular y un poco caradura. "La gastronomía empezó de a poco y ya cuando fui más grande, me empecé a interiorizar más. Con la pandemia empezó a nacer el emprendamiento, ahí comencé a hacer tortas y llegaron los alfajores que fue mi boom", relató el joven.

Emiliano, que se autodefinió como "un terremoto", se destaca por su prolijidad y por ser perseverante, divertido y con carisma. Siempre soñó con estar en “Bake Off Argentina, el Gran Pastelero”, y promete no parar hasta ganar.

"Entrar en Bake Off es un sueño cumplido, algo increíble y único. Ya me visualizo levantando el trofeo en la final, haciendo una torta bien arcoíris", confesó y a manera de broma lanzó: "me tienen como el más calladito de todos pero ojito".

En su primera presentación, su torta dejó marcada una huella vinculada a su historia personal, basado en lazos de sangre: "La torta está inspirada en un jazmín paraguayo, que es una planta que está en la casa de mi bisabuela. En su interior es un bizcocho de limón y naranja, y en su interior una crema de limón".

Por Damián Betular no oculta su admiración y su afecto. Tal es así que este miércoles le dedicó un posteo. El joven publicó una foto con una línea que decía: "Loviu Betu". En la imagen se los ve a los dos juntos posando para la cámara y él con una enorme sonrisa que expresa su gran alegría de tenerlo al lado.

Pero no es la única foto que compartió del jurado. En otro posteo compartió una foto donde se lo ve intercambiando miradas con el jurado. El posteo cosechó muchos mensajes de sus seguidores. En uno de estos se podía leer: "Esas miradas! Por Dios, los shippeoooo", mientras que otro agregó: "A full le tiraste todo los animales!!".

Mirá los mensajes en las redes de los seguidores del programa por "bebotear"

emiliano dejá de bebotear UN SEGUNDO por favor — lucas marco (@lucasmarcor) September 17, 2021

Emiliano no pierde ni un segundo jajajsjajaja no para de bebotear señor basta — Martina (@_martinaorsi) September 16, 2021

Emiliano, dos segundos sin bebotear te pido! #BakeOffArgentina — Matias (@MatiasE_Lescano) September 16, 2021

ese emiliano d bake off me cae mal solo UN varon podia bebotear a betular y era gaston dalmau — ayelén°°? (@zerosmgc) September 16, 2021

Queremos al taxista, a Gino y a Emiliano porque no para de bebotear y odiamos a Ximena y a Silvina porque es pastelera profesional. — Milita ? ? (@miliperroud) September 15, 2021

Emiliano vino a bebotear, no a cocinar #BakeOffArgentina — Idia Legray uD83DuDC9A (@WarholianBitch) September 14, 2021

la sonrisita de emiliano por favor que deje de bebotear uD83DuDE33 — flor (@iridiscxnte) September 14, 2021