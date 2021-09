"No puede ser que te hayas ido": dolor por la muerte de la actriz Agustina Posse

jueves, 16 de septiembre de 2021 22:24

Agustina Posse fue una cara familiar en las producciones televisivas de los ´90 y 2000 en nuestro país y también, transitaba su carrera en el cine argentino. El pasado jueves, la actriz sufrió un aneurisma y lamentablemente, hoy falleció a los 44 años. Entre los mensajes de pesar de quienes la querían, se destacó el de su amiga, la también actriz Mercedes "Meme" Funes.

"Qué dolor. Que dolor la puta madre. Qué dolor. Nos conocemos desde re pendejas. Siempre me pareciste taaaan hermosa! Partías la tierra. Todos morían por vos. Cómo no hacerlo si siempre fuiste un minón. La vida nos hizo compañeras de trabajo y cómplices de muchos secretos adolescentes. Nos dimos mil abrazos. Fuimos vecinas. Lloramos más de una vez en el hombro de la otra. Después pasaron mil años de no vernos!!! Qué bronca! Qué mierda!!", escribió junto a una foto de ambas.

"Por suerte existen los mensajes que nos mandábamos poniéndonos al día. Nos quedó adeudado ese encuentro. Qué bronca, qué angustia, qué nudo en el alma. Qué injusto!!!! No puede ser que te hayas ido hermosa Agus. Que Dios te abrace. Chau belleza. Quedas en nuestros corazones. Siempre nos sentaremos en la vereda de un exterior de verano a comer un pebete de jamón y queso", sentenció.

La actriz era mamá de dos adolescentes con quien fue su esposo por 20 años, Jaco González, hijo y productor del cantante Jairo. Él perdió recientemente a su mamá, quien transitó por años una compleja enfermedad.

Posse se destacó en producciones como Primicias, Calientes, Durmiendo con mi Jefe y Mujeres Asesinas, entre otras.