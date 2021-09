Inmensa alegría: Francisco Benitez, ganador de "La Voz Argentina", tiene su casa propia

jueves, 16 de septiembre de 2021 20:29

Francisco Benitez, el flamante ganador de "La Voz Argentina", desbordó de felicidad al recibir la simbólica lleva de su casa. Era uno de sus grandes sueños y ahora, está cerca de tenerla para compartir con su hijo Ciro y su pareja Rocío.

Fue Belu Lucius la que hizo de intermediaria con una empresa de casas de estilo americana y le dio la sorpresa al cantante. En sus redes sociales, Francisco expresó: "Tantas emociones que de verdad todavia no puedo procesar lo que esta pasando. Tengo un nudo en la garganta que necesito liberar todo. Tantos sueños que de a poco estoy cumpliendo, hoy se me cumplió uno de los mas importantes de mi vida! TENER MI CASA", detalló.

"Gracias @belulucius por esto, la verdad quisiera ir de nuevo a darte un abrazo grande porque no puedo creer lo que hiciste por mí. TAMBIEN INMENSAMENTE AGRADECIDO A LA GENEROSIDAD DE @viviendasroca Y TODA LA GENTE QUE HIZO POSIBLE ESTE ACTO DE AMOR. Se los voy a agradecer toda la vida. GRACIAS!!", dijo, con mucho corazón.

Belu le contestó: "Llegaste con la música y con tu humildad a mi corazón, yo quise llegar al tuyo. Con tu familia llenen este casa de amor". Y Soledad Pastorutti, la coach de Francisco, celebró: "Esaaaa!!! Vamos Fran!!!"

Mirá el emocionante video:

Emoción

Francisco Benitez se consagró como el flamante ganador de La voz Argentina, por Telefe. Con más del 44% de los votos, que significó 2 millones de votos, el joven se mostró emocionado y habló en el programa La Voz del Embajador.

"No lo puedo creer, no lo esperaba", señaló Francisco en el programa que conduce Polino y subrayó: "no quiero que se olviden de Luz que es una grosa".

"Este premio se lo dedico a cada uno de los participantes que estuvieron en el escenario. No me considero un ganador. Todos los que pasamos por acá fuimos ganadores. Se lo dedico a todos los que me apoyaron siempre", destacó.

Soledad luego tomó la palabra y destacó la figura de Francisco, quien subrayó que él se mostró "seguro en el escenario". "A seguir apoyando a todos", subrayó.

Luego Francisco volvió a tomar la palabra: "agradezco a cada una de la gente, gracias por todo. Todos los participantes somos gandores por el simple hecho de estar en el escenario. Yo no me considero ganador".

Lo primero que tiene planeado Francisco con el premio es construir su casa. "La idea que tuve mucho antes de lo que pasó acá es tener mi casa propia para mi familia", subrayó pidiendo "que sea lo que Dios quiera, que fluya todo".