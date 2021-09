Doctor Milagro: murió Adil, el doctor que fue padre del corazón de Ali Vefa

jueves, 16 de septiembre de 2021 22:38

Este jueves en la noche se vivieron escenas muy duras en Doctor Milagro, la novela turca que es éxito por la pantalla de Telefe. Adil, el personaje que crió a Ali Vefa como su propio hijo, murió tras recibir 2 balas dentro del hsopital Berhayat.

Las escenas fueron desgarradoras desde el momento en el que el médico se superpuso entre el asesino y Ali, para terminar dando su vida por él. A partir de ese momento fue llevado al quirófano para operarlo y el joven residente de cirugía hizo todo lo posible para salvarlo, incluso le "vació el sistema digestivo" que era el que más sangraba con las heridas de balas.

"No puede irse doctor, no puede irse", gritaba sobre el cuerpo de Adil en la camilla. En ese momento, Ferman le dijo "lo siento mucho", indicando que había muerto.

A partir de eso, el dolor abordó a todos porque el resultado final no pudo ser revertido y con él se iba uno de los médicos más queridos de la historia. Sin embargo el que más sufrió su partida fue Ali quien se desgarró de la tristeza en el quirófano. "¿Puedo quedar a solas con él? por favor", pidió Ali.

En ese momento, hizo lo que nunca antes se había animado por su autismo: abrazarlo y besarlo. "Usted era mi maestro, mi padre", expresó quebrando en llanto. "No se vaya, quédese, qué voy a hacer. Acá estoy doctor", agregó sujetando la mano de Adil ya sin vida. Luego agregó: "no se vaya, desearía que pasara un milagro, por favor. Se supone que yo era un milagro, de qué sirve".

"Así es como piensas despedirte de mi", preguntó el alma de Adil a Ali y él respondió: "no quiero hacerlo, por favor, no me deje".

"Sí tenía razón, se que lo que hizo por mi fue por amor, pero por favor no me deje, no se vaya", agregó quebrado de dolor. En ese momento Adil le expresó su último pedido: "despídeme... con puro amor. Recuérdame siempre, en cada problema, con cada corazón que le dimos su lugar, con cada ser humano que pudimos cambiar, tu y yo. con cada sonrisa que tuvimos, en cada momento, que te quise y abracé en la distancia, siempre".

Posteriormente le pidió: "recuerda esto, vine a este mundo por nada si pierdes el amor de tu vida y si te lamentas más de lo que amas. Ay hijo, escucha, nos encontramos uno a otro en este mundo y nadie nunca puede quitarme eso. Miralo por el lado bueno, podemos abrazarnos, ahora que estoy muerto podemos".

En ese momento Adil extendió sus brazos y recibió el tan ansiado abrazo de padre e hijo, que él siempre soñó pero por el autismo Ali nunca se lo pudo dar.