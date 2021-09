Bake Off Argentina: quién es Gianlucca, el competidor de la enorme sonrisa

jueves, 16 de septiembre de 2021 00:00

Tiene una sonrisa enorme que lo destaca del resto. Es espontáneo y contagia su alegría. Gianlucca tiene 18 años y es uno de los participantes de Bake Off Argentina. El joven es oriundo de la localidad de Caballito, Capital Federal, y es estudiante de economía. Se dedica a hacer tortas como hobby pero también le gusta mucho cantar.

"Para mi la pastelería es algo que me construye como persona. Estar en Bake Off es una maravilla. Me siento Susana Gimenez en este momento, conocer gente tan increíble como Betular, Dolly, Pamela y Paula. Es una locura", expresó en la presentación que se vio en la edición de este miércoles.

Ingresar a Bake Off le alimentó el sueño que traía: tener su propia pastelería, la cual piensa llamar Gianlucca Patisserie. "Mi gran sueño es tener mi propia pastelería, tener mis propios clientes, poder hacer preparaciones y que la gente vea esa torta y que diga esto está hecho por Gianlucca, tiene su sello", confesó.

El concursante se muestra "súper emocionado y muy contento por estar en Bake Off" y ya Damián Betular lo definió: "no tenés pinta de ser tímido". Ante esto el concursante confirmó esa percepción: "para nada".

Pese a tener una sonrisa enorme que llama la atención de todos, este miércoles quedó oculta bajo las lágrimas. Es que se emocionó por la dura devolución que le hizo el jurado ante la presentación de su desafío. En la ocasión, Dolly hizo una fuerte crítica y lanzó: "estás compitiendo y te estas jugando un lugar... elegí mejor lo que vas a hacer".

Luego Pamela le agregó una nueva crítica que provocaron finalmente las lágrimas: "acá está todo desordenado, tenés buenas ideas y habilidad. Ordenate un poco más y mostranos tu talento que se que tenés".