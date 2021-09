Züleyha, Tierra Amarga: una relación se quiebra en el capítulo de este miércoles 15

miércoles, 15 de septiembre de 2021 00:00

En "Züleyha, Tierra Amarga", Demir sigue en su plan de reconquistar a Züleyha aunque eso lo lleve a fracturar cada vez más la relación con su madre Hünkar.

El despido de Saniye y Gaffur significan un momento de tensión entre ellos y Züleyha decide escuchar a Gülten, que valora a su cuñada por haberla protegido desde que quedó huérfana. Cree que la decisión de sacarlos de la mansión fue demasiado dura.

Mientras que Züleyha avanza en su decisión de escapar con Yilmaz que va al conflicto con Müjgan por haberse peleado con Demir. La joven no soporta que se arriesgue ante el violento esposo de Züleyha, aunque presiente que lo que pasa tiene que ver con los sentimientos de su esposo.

Yilmaz no puede dejar de pensar en lo que le dijo a Züleyha en su encuentro en las afueras de la mansión: "no tengo paciencia ni fuerzas. Solo contigo me siento con vida. Sin tí, no podré vivir. Seré un padre para Adnan y tu bebé. Sólo tienes que aceptar. No temas. Mientras mi corazón siga latiendo, te voy a proteger".

En el capítulo de este miércoles, él prepara todo para escapar con su amor y ya tiene su pasaporte listo y pasajes de avión en primera clase. Ahora, debe definir qué hará frente a Müjgan tras el pedido de su padrino Fekeli: "busca la manera de dejar a Müjgan sin destruirla. No lastimes el gentil corazón de Müjgan. Haz lo necesario en el momento adecuado".

Por otra parte, Demir discute con Hünkar por la decisión de Züleyha de perdonar a Saniye y Gaffur y permitir que regresen a sus trabajos: "Ustedes me obligaron a despedirlos. Al menos hubieras tenido la delicadeza de avisarme que volvían. No supe qué decir en el momento que los vi". A lo que él agregó: "escucha, Saniye había difamado a Züleyha. Ella actuó noblemente y la perdonó. ¿Qué tiene de malo?"

Hünkar está furiosa: "¿eso es lo que crees? Züleyha actuó con generosidad... la misma Züleyha jugó con esas personas como si sólo se tratara de juguetes y tú le ayudaste, Demir. Tendría que darte vergüenza; mucha vergüenza".

Pero los problemas no terminarán allí ya que a Demir le llevarán la cartera de Sermin, donde está el recibo por los 400 mil que recibió de Hünkar para cambiar su declaración ante la fiscal.

Por otra parte, Demir y su abogado son convocados por la fiscal para comunicarles que gendarmes hallaron el arma que mató a Cengaver, pero las huellas encontradas no corresponden a nadie con antecedentes penales. ¿Podrán dar con Hatip?