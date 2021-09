Hercai: en el capítulo de este miércoles llega la tan anhelada venganza

miércoles, 15 de septiembre de 2021 00:13

De a poco, esta historia turca va llegando a los corazones de los argentinos y se va posicionando en el rating de la televisión nacional.

En el capítulo de este martes el matrimonio entre Reyyan y Miran pudo concretarse luego de varias tradiciones por las que pasaron antes de la ceremonia central. Mientras ambos cumplían con el matrimonio, Azat en las afueras de la fiesta y encerrado en su auto llorando, decide no dejar escapar a Reyyan, mira la pistola que tiene a su lado y define hacer algo. "Yo no soy tu hermano, yo no soy tu hermano", gritó desesperado.

En tanto, ceremonia continúa e inesperadamente Hazar invita a bailar a Miran y le confía que desde ese momento serán padre e hijo, por lo que paradójicamente y de manera sarcástica Miran lo llama Padre. En ese momento advierte que afuera se encuentra Azat desatado de locura queriendo ingresar a la fiesta. Miran sale a calmar las cosas pero terminan trenzado a golpes. Azat advierte a su tío y a todos que Miran no es quien dice ser, pero finalmente él se logra llevar a Reyyan. Mientras escapan Azat dispara su arma, afortunadamente sin poder herirlos.

Firat advierte que una de las balas perdidas impacta en la pequeña hermana de Reyyan quien está tendida en el piso sin poder moverse, aunque aún viva. Todos los invitados salen a ver que pasó y sometidos en el dolor, lloran a la pequeña. En tanto, Nasuh amenaza a Azat y le pide que ruegue que su nieta salga con vida sino lo matará. La ambulancia llega a tiempo y logra llevarla al hospital con vida pero inconsciente.

Por su parte, Miran y Reyyan viajan en auto hasta el hotel donde pasarán su noche de boda. En el camino él comienza a enternecerse y piensa en que ella es inocente y no lleva culpa de nada, solo ser hija del hombre que mató a su padre.

Mientras tanto, en el hospital los médicos aseguran a la familia Sadoglu que la niña se encuentra en un estado extremadamente delicado y deberá ser operada en su cabeza por lo que les advierten que deberán estar preparados para lo que se venga.

En tanto, la abuela de Miran fue hasta el cementerio donde está enterrado su hijo y acariciando su tumba, cuenta que por fin inició la venganza que lo dejará descansar en paz y que cuando amanezca se habrá dado la venganza.

En el anticipo para este miércoles, habrá un apasionante desenlace de tanta locura vivida en la ceremonia de casamiento. Miran y Reyyan por fin se encuentran solos en una casa abandonada que descubrieron en medio de la ruta: "Lo que pase aquí, va a quedarse aquí", le dice Miran mientras comienza a quitar la ropa a su esposa.

Pero esa noche duró poco, pues es momento de la venganza y Miran decide abandonar a Reyyan en el medio de la nada. Ella se da cuenta, llora y grita desesperadamente que todos se enterarán de lo que hizo y contra su voluntad, él sigue su camino prohibiéndose mirar atrás.