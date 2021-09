Züleyha, Tierra Amarga: avances del tenso capítulo de este martes 14

martes, 14 de septiembre de 2021 00:00

Un giro en la suerte de Züleyha hace que Demir no sólo no dude de ella sino que quiera reconquistarla. Para ello, pidió que los guardias no cuidaran la puerta de la mansión y los vehículos tuvieran su llave. Todo lo que Hünkar hizo para retenerla, él lo deshizo.

Todo estalla cuando decide echar a Saniye y Gaffur que, sin embargo, seguirán siendo protegidos de Hünkar. Pese al enojo de la empleada más fiel de la mujer, insiste: "yo te eduqué y te vestí de novia. Sólo se irán de esta casa, no se preocupen. Demir y Züleyha no deben verlos por un tiempo. Cuando sea el momento volverán. Tengan paciencia".

Hünkar les jura: "cuando nazca mi nieto, veremos quien se queda en la mansión. Los necesito a ambos. Saniye eres mi mejor aliada. Sólo confío en tí".

En el capítulo de este martes, Yilmaz buscará enfrentar a Demir. Pero eso no será todo, también discutirá con Müjgan, debido a que él insiste en que el esposo de Züleyha debe volver a la cárcel por asesino: "querías que lo felicitara por haber salido de prisión. ¿Qué debía hacer? ¿Debía felicitarlo?" Ella lo increpa: "Yilmaz, se acabó. Ese hombre fue absuelto porque un juez liberó a ese hombre. Es inocente".

Yilmaz ataca: "tendrá que pagar. No quedará así. Pagará las consecuencias. Ese hombre volverá a prisión". La doctora no puede más y revela sus sentimientos: "si te llegara a pasar algo, yo me moriría. Sabes que yo no podría vivir sin tí. En serio, ¿no tienes compasión?".

Por parte de Züleyha, también confronta con Demir que le muestra que arregló su auto y hasta le colocó un "tocacintas". "¿Te gustaría llevarme a dar un paseo?", le dice. Ella, lo ignora pero ve que Yilmaz la está esperando junto a la hacienda. ¿Qué pasará?