Doctor Milagro: Ezo grabó un duro video

martes, 14 de septiembre de 2021 00:39

Doctor Milagro transita momentos muy difíciles y dramáticos en su trama. La novela turca, que día a día cautiva a los seguidores por la pantalla de Telefe, tiene por estos días los ojos de la audiencia centrados en la relación de Ali Vefa (Taner Ölmez), el joven residente de cirugía con autismo, y su amiga Ezo Kozoglu (Ezgi Asaroglu), quien es bipolar.

Por intervención de la madre de esta joven, Vuslat (Zerrin Tekindor), Ali tuvo que mandarle una dura carta a la chica diciéndole que no quería tener más una relación con ella. En ese escrito, él se vio obligado a escribirle: "tu enfermedad es difícil para mi Ezo, eres inestable, actúas de forma inconsistente no puedo estar contigo. Es demasiado agotador... no quiero ser amigo de una persona bipolar. Es muy difícil, no puedo. Es por eso que tengo que terminar mi amistad contigo".

"No vuelvas a llamarme, no vengas a mi casa, no puedo verte", termina la carta mientras Ezo rompe en llanto y acerca el papel a unas velas prendidas para prenderle fuego. Esto generó que luego ella decidiera llamar a su madre y decirle que está dispuesta a someterse a su deseo e internarse en una clínica mental.

Así es como ella es llevada a la institución, donde pese a estar muy angustiada y afligida, ingresa para buscar recuperarse de su condición. Desde allí luego le grabó un video a Alí que quebró el corazón del joven médico.

De acuerdo al adelanto del capítulo que se pudo ver este lunes por Telefe, en las imágenes que le llegaron por el celular, ella usa la ironía para agradecerle por lo que le hizo y le adelanta que a partir de ahora no creerá en nadie.

"Estoy en la clínica. Me vengo a tratar. Quería darte las gracias, estoy acá por tí, porque dijiste que eras diferente y yo te creí pero eras como todos los demás", comenzó el video que Ali ve sentado frente a Adil, en su oficina.

Luego en el video se escuchar a la joven que le agrega: "Te agradezco por eso, tú me demostraste que estoy sola en esta vida. Por eso te doy las gracias. Nunca en mi vida volveré a confiar en nadie otra vez, no volveré a creer en nadie. Gracias por eso". Tras decirle estas palabras, una enfermera le advierte que no puede seguir usando el celular y se lo saca, dejandola de esta forma incomunicada.

Al terminar la grabación, Alí lamenta que la decisión de Vuslat sea tan perjudicial para con su propia sangre: "ella no me lastimaría a mi, pero va a lastimar a su propia hija".

Lo que ocurrirá esta semana develará cómo es el corazón de Ezo y lo que haría ella para ayudarlo a él.