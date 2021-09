Zuleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes 13 de septiembre

lunes, 13 de septiembre de 2021 00:00

Esta semana, la historia de la telenovela turca “Zuleyha Tierra Amarga” vivirá un momento clave que podría cambiar el rumbo de la historia de amor entre Zuleyha y Yilmaz, a partir de una revelación que el joven recibe tras intentar encontrarse con la protagonista.

Este viernes puedo verse como Demir volvió a la hacienda y se reencontró con su madre y sus sirvientes, al salir de la cárcel. Fue entonces que vivió un fuerte momento con Zuleyha después de que la joven sea señalada de querer escapar con Yilmaz y ella lo desmintiera. Una noche antes, en una charla con Gulten, la sirvienta cuestionó a la protagonista y le preguntó si ya le había dicho a Yilmaz que su hijo Adnan era de él.

“No se lo he dicho aún pero pienso hacerlo cuando estemos juntos, así lo pensé. Quiero hacerlo cuando nos libremos de Demir, ese es mi plan. Sí, así será.. Yilmaz nos salvará, Gulten”, le respondió segura mientras preparaba un bolso con la ropa del bebé.

Pero el tema no terminó ahí ya que esa noche, Zuleyha tuvo una horrible pesadilla con la que teme que se convierta en realidad. Soñó que Demir mataba a Yilmaz cuando ambos intentaban escapar de su gran tortura y si bien logró despertarse en el peor momento del sueño, su angustia continuó el día siguiente.

Al momento del desayuno fue que se conoció que Zuleyha no intentó escaparse con Yilmaz y Adnan, por lo que Demir quiso disculparse con ella. En ese momento la chica tomó las riendas de la situación e intentó hacerle entender a Demir que su madre Hunkar quiso perjudicarla. Pero ella no fue la única que sufrió la vuelta del hombre ya que Yilamz, por su parte, se encuentra atormentado con la idea de que ella está con Demir en la hacienda.

En ese momento es que decide ir a la casa para buscar a su gran amor y es visto por Gulten quien a corazón abierto decide revelarle una verdad que había tenido oculta por mucho tiempo, y que podría significar un importante cambio en la historia de amor de ambos.

“Si no me volvieras a hablar tendrías toda la razón”, le dice Gulten a Yilmaz en un rincón de la hacienda, sumida en lágrimas. “Gulten, dime qué me quieres decir”, le apela él. “La primera vez que estuviste en la cárcel Zuleyha te escribió muchas cartas, Yilmaz… me las dio, me pidió que te las diera pero no lo hice. Es culpa mía”, cierra la joven con gran angustia.

Se espera que la escena se viva este lunes, donde los seguidores de la serie deberán ya se encuentran expectantes con la reacción que tendrá Yilmaz y la decisión que podría tomar a partir de la revelación de Gulten.