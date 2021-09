Guerra de Rosas, último capítulo por Telefe: día, hora e imágenes que se verán

lunes, 13 de septiembre de 2021 07:00

Un abrazo, una despedida y dos caminos. Este lunes, Guerra de Rosas llega a su final por la pantalla de Telefe. La historia de odio y venganza entre Gülru y Gülfem llegará a su final de manera apasionante este lunes en la siesta.

La ficción turca, que supo conquistar el rating todos los días en la siesta, tendrá un desenlace que pocos imaginan y que sorprenderá a muchos de los seguidores. Es que una de las dos continuará con un gran amor y la otra pasará a estar en un lugar que nadie lo imaginaba.

Una sola, la otra acompañada del amor. Una con riquezas, la otra sin nada. Una con prestigio, la otra sin nada. Las dos protagonistas de la historia, que durante toda la trama, presentarán un camino que emocionará a todos.

El pasado viernes la serie turca cerró la semana con un capítulo infartante. Gülru se va a su casa y se encuentra con el más importante regalo que podría haber tenido: su vestido de novia para casarse con Ömer. Se lo prueba mirándose al espejo y descubre que él la estaba esperando en su habitación.

La mira con admiración con el vestido puesto y rompiendo con la tradición de verla por primera vez así en el altar. "Ya hemos vivido todo lo malo que se puede tener en una relación y salimos adelante. Ya no hay mala suerte", afirmó Ömer y selló sus palabras con un beso.

En tanto, Gülfem en plena destrucción de su vida, busca refugio en la oficina y Taner la acompaña. Ella le confiesa que quiere seguir teniendolo de compañero. "No puedo hacer eso y tú tampoco. Lo digo como tu amigo y se lo que significa", le dice a Gülfem quien le responde que igualmente lo hará.

Por otro lado, Gülru se encuentra cara a cara con Ömer y ella solo le dice: "lo siento, pensé que lo podría hacer, que renacería con amor, que podía confiar en mi corazón en vez de mi mente. No pude y no lo podré hacer contigo. Lastimé tanto a esa niña que se oscureció mi corazón y ya no hay espacio para ti Ömer."

Este lunes la historia realmente sorprenderá. Es que Gülru pasa a ser dueña total de la casa de Gülfem y cumple su sueño de ser como ella. Sin embargo en ese afan se olvida de los afectos, incluso de quienes consideraba sus hermanas.

Mientras Gülfem saca todas sus pertenencias, muchas de las cuales manda a la basura como su gran retrato, se encuentra cara a cara con su hermana Gülru. En ese momento ambas quedan frente a frente y las palabras pasan a un segundo plano para darle lugar a los sentimientos. Un abrazo sella la relación de ambas y lo que Gülfem le dice dejará atónito al fandom.

Sin embargo la mayor sorpresa para los seguidores de la novela se dará posteriormente, cuando después de ese abrazo, Gülru se queda sola en la casa.

Al irse, ve que Gülfem no está sola y el hombre menos pensado decide acompañarla en su camino para el futuro.

¿Qué pasará con Gülru?, ¿quedará sola?

Habrá que ver el último capítulo que se podrá ver este lunes en el horario habitual de las 18 horas por la pantalla de Telefe.