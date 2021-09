Cinthia Fernández habló de los resultados de las PASO y se cruzó con Yanina Latorre

lunes, 13 de septiembre de 2021 20:01

La modelo se había presentado como pre candidata a diputada nacional en Buenos Aires pero los votos a su favor no fueron suficientes y quedó afuera de la competencia política. Aún así, cuando fue consultada este lunes en el programa Los Ángeles de la Mañana donde ella es panelista, dijo estar conforme con lo que obtuvo en las elecciones.

“Estoy contenta por más que haya gente que se burle, terminé mejor que políticos de hace años”, dijo la bailarina y dijo que al terminar las elecciones la llamaron de un espacio al que ayer le fue “muy bien” para invitarla a participar: “Me dijeron que confíe en que tuve una elección. Si sigo, me gustaría estudiar”. Si bien no dijo de quién se trataba, dijo que era alguien a quien conocían muy bien en el programa y de quien estuvieron hablando en los últimos días.

Además, se refirió al faltante de boletas de su espacio que denunció ayer en las redes sociales: “Los punteros me pidieron plata porque no tenía fiscales, en La Matanza no hubo boletas y hubo pocos votos, una amiga me quiso votar y estuvieron a los gritos en la escuela porque no estaba mi boleta y le pedían que dijera qué boleta faltaba para impugnarla por voto cantada. Eso en los partidos chicos hace la diferencia, me queda la duda sobre qué hubiera pasado”.

Cuando Cinthia contaba que estaba contenta por el resultado, Yanina Latorre la interrumpió diciendo: “Mmmm”. “No sé qué haces ‘mmm’”, respondió enojada la ex precandidata y su compañera se hizo la distraída: “Tomé mate y hago ruido”. “Hiciste ‘mmm’”, siguió enojada y la panelista le respondió: “No te vengas... una elección y ser candidata no es el Bailando por un sueño”.

“Para mí fue un logro, perdóname que te moleste pero me vengo aguantando un montón de cosas”, dijo Fernández y Latorre respondió: “No me molesta cuando uno elige un camino tiene que bancarse la crítica”. “No, pero ‘mmm ahhh mmm’, las forreadas no y no tengo ganas de bancármelas y puedo opinar, porque vos sos libre de opinar”.