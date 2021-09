Guerra de Rosas: Llega el final y así será el último capítulo este lunes

domingo, 12 de septiembre de 2021 00:00

Y llegó el capítulo final de la apasionante historia de Guerra de Rosas, una de las más vistas por los argentinos. Así es como se vivirá este lunes un gran capítulo cerrando la historia que atrapó a todos.

El viernes la serie turca cerró la semana con un capítulo infartante. Çiçek se enfrenta con Taner por lo que escuchó en la conversación de su hermana Gülru presionada por su asistente. Se va de su casa hacia la morada de sus hermanas y allí busca la calma que le brinda su familia.

Así es como Gülru se va a su casa y se encuentra con el más importante regalo que podría haber tenido: su vestido de novia para casarse con Ömer. Se lo prueba mirándose al espejo y descubre que él la estaba esperando en su habitación. La mira con admiración con el vestido puesto y rompiendo con la tradición de verla por primera vez así en el altar. "Ya hemos vivido todo lo malo que se puede tener en una relación y salimos adelante. Ya no hay mala suerte", afirmó Ömer y selló sus palabras con un beso.

En tanto, Gülfem en plena destrucción de su vida, busca refugio en la oficina de su taller y su jefe de publicidad la acompaña en llanto y ella le confiesa que quiere seguirlo teniendo de compañero y amigo y debe ayudarla con su último deseo. "No puedo hacer eso y tú tampoco. Lo digo como tu amigo y se lo que significa", le dice a Gülfem quien le responde que igualmente lo hará.

¿Cuál será su estrategia? Es la incógnita que quedará para el final.

Gülru llega de sorpresa a la casa de Tibet con una bebida en su mano y le propone acompañarlo durante la noche. Este episodio es advertido por Gülfem que toma la decisión de llamar a Ömer y dar su parte de la venganza.

El encuentro entre Gülru y Tibet termina en confesión. Ella le manifiesta que siente cosas por él y que estaba enamorándose. Esperando otra respuesta, Tibet le contesta lo que ella no creía que pasaría: "Eres un verdadero monstruo, eres el monstruo que tu hermana describió. Quiero que mañana vayas a Vega por favor, busques tus cosas y te largues para siempre de mi vida".

Gülru al salir de la casa del dueño de Vega se encuentra con otra verdadera sorpresa: Ömer mirando cómo ella sale del lugar. Ella solo le dice: "lo siento, pensé que lo podría hacer, que renacería con amor, que podía confiar en mi corazón en vez de mi mente. No pude y no lo podré hacer contigo. Lastimé tanto a esa niña que se oscureció mi corazón y ya no hay espacio para ti Ömer."

A pesar de que él le insiste en que se quedará a su lado pase lo que pase, ella confiesa que nunca será feliz. "Será el mayor arrepentimiento de mi vida, pero no puedo", le dice al momento que le devuelve su anillo de compromiso por segunda vez y él entre lágrimas se lo recibe, mientras mira como ella se va rechazando otra vez el pronto casamiento.

Llega el último capítulo este lunes y será verdaderamente impactante. Mesude enfrenta a Gülru en su casa y con toda desesperación le grita una fuerte declaración. "¿Quién eres? ¿Gülru Sipahi? Finalmente lo eres, te has convertido en Gülru Sipahi.

Mientras que Gülfem desmantela su oficina del taller, advierte que su hermana Gülru llegó de sorpresa.

¿Se dará la charla que tanto se esperó durante toda la historia? Una charla y un fuerte abrazo ¿coronará el final?