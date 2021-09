"Estar incómodo y feliz": el sincericidio de Agustín "Radagast" Aristarán por el debut de "Match Game"

domingo, 12 de septiembre de 2021 14:42

Este lunes debuta "Match Game", la nueva apuesta de El Trece que tendrá a Agustín "Radagast" Aristarán al frente y se suma a las propuestas para potenciar septiembre.

El humorista que se lució en redes sociales y en el teatro, además del streaming, se animó a la TV abierta y por eso, siente que es un gran salto. Así lo compartió en Twitter: "Mañana arranco un gran desafío nuevo en mi vida. Siento adrenalina, agradecimiento, responsabilidad, cagazo pero sobre todo alegria de empezar un juego nuevo. Aprender, estar incómodo y feliz con eso. Bianca hace unos días me dijo! -viejo está pasando! Faaaaaaa Lun-Vier 14:30".

Se trata del primer programa de juegos que sacará a la luz lo que los famosos tienen en la cabeza. Los participantes se enfrentarán en tres rondas en donde tendrán que responder una serie de preguntas e interactuar con el divertido panel que estará compuesto por seis celebridades. El objetivo es hacer “match” con los seis famosos.

El que más coincidencias sume, pasará a las rondas finales y competirá por 50 mil pesos. Se trata de una producción de BoxFish para eltrece. La productora está a cargo de "100 argentinos dicen" y "Masterchef Celebrity".

El OK de Darío Barassi

Darío Barassi y su exitoso "100 argentinos dicen" se muda a la media tarde de El Trece tras ganarse su espacio en la siesta. Mucho se dijo sobre el enojo del sanjuanino por la movida en la grilla, donde le ganaba a "Cortá por Lozano" (Telefe), pero él en Instagram hizo un franco descargo.

"Pasión y vocación. Juego, me entrego en cuerpo y alma, dejo todo y me divierto un montón. Es mi trabajo. Lo disfruto y elijo todos los días. Amo el equipo que armamos. Agradezco siempre al canal y a la productora por la apuesta y entrega", comenzó diciendo junto a un video con lo mejor del programa.

"Ustedes, la base y el motor de que esto suceda. Lo miran, se ríen, critican, juegan y vuelven a reír. Que de eso se trata. Yo sólo quiero entretenerlos. Una y mil veces gracias. Si es a las 14.30 o a las 18.30, a mí me tiene sin cuidado. Obvio que quiero que lo miren, que lo sigan eligiendo y voy a estar muy agradecido de que así sea, si es que sucede. Pero este mini suceso ya es, ya pasa, ya me reconforta y yo no puedo más de felicidad y agradecimiento", aseguró el actor y conductor.

Además, le dedicó un párrafo a Radagast, el actor que tomará la posta en la siesta con "Match Game": "@soyrada sos amigo y talento. Rompela toda. Te entrego el horario on fire y así lo vas a mantener y hacer crecer. Algo lindo esta pasando en la tele y somos parte. Disfrutalo básicamente. Laburo se agradece siempre. Los amo gente!!!! Vamos siempre por más!! Qué posteo RAROOOOO"