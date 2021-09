Guerra de Rosas: así se vivió el dramático penúltimo capítulo

sábado, 11 de septiembre de 2021 00:05

Este viernes, Telefe emitió el penúltimo capítulo de Guerra de Rosas, una de las telenovelas turcas con mayor audiencia en Argentina que en sus momentos finales sigue conquistando y atrapando a los televidentes. En este caso, se pudo observar cómo la historia de venganza entre Gülru y Gulfem llega a su final, en medio de momentos críticos y vibrantes.

La historia alcanzó su punto más inquietante cuando se mostró a Gülru midiéndose un bello vestido blanco de novia, aunque dudando de una de las decisiones más importantes en su vida. Fue justo cuando Ömer ingresó a la habitación sin que ella advirtiera su llegada y notó la duda en su expresión.

"Mira, ya hemos vivido todo lo malo que se puede tener en una relación y salimos adelante. Ya no hay mala suerte Gülru, ya todo se acabó", le dijo su enamorado tratando de convencerla de la decisión de dar el gran paso. Sin embargo, minutos después todo cambió.

Minutos después puede verse que Ömer le advierte a Gülru del enfado de Taner hacia ella. "Ömer, no hay que hablar de este asunto ahora", le respondió ella con total tranquilidad. "Siempre nos han creído, han creído e nuestra relación y nos han apoyado en todo. Pero ahora es nuestro turno ¿no crees?", insistió él. "Nos hemos vuelto a encontrar y lo que es pasa a ellos es realmente terrible. En verdad creo sinceramente e Taner, él nunca haría algo así pero tu crees en el juego de su ex novia y no puede ser cierto", argumenta.

En ese momento, Gülru le da la razón y le promete hacer lo que él dice aunque le advierte que no será esa noche ya que prefiere darle tiempo a su hermana y revela estar cansada. Sus palabras son tomadas por Ömer sin imaginar lo que en realidad estaba planeando Gülru para más tarde.

La joven se cambia de ropa, se pone un bello vestido de fiesta y a altas horas de la noche decide ir hasta la casa de Tibet donde Gülfem dentro de un auto lo descubre recibiendo a Gülru y dejándola ingresar. Automáticamente Gülfem con la bronca en la que estaba sometida llama por teléfono y sorpresivamente dice: "Buenas noches Ömer".

Tras mediar palabras y echarla de su casa, Tibet cierra la puerta antes de que Gülru suba a su auto y es el momento en el que ella advierte la presencia de Ömer esperándola afuera. Sin intentar evadir la situación, la joven camina hacia él e inicia la charla menos esperada por los televidentes.

"Lo siento", expresa la chica mientras que, intrigado, Ömer cuestiona "¿Por qué Gülru?". "Pensé que lo podría hacer, que renacería con amor, que podía confiar en mi corazón, sólo quería ser esa niña que no le importaba nada más que sus sentimientos en su corazón cuando estaba a tu lado. Creí que podría, te lo aseguro... no pude y la verdad nunca lo podré hacer contigo", le responde, dando a entender que no se casará con él.

De inmediato, Ömer comienza a llorar al escuchar sus palabras y ambos viven un duro momento. "Lastimé tanto a esa pequeña niña y mi corazón se oscureció. Tanto que ya no hay espacio para tí, Ömer". "Gülru pase lo que pase, siempre estaré contigo mi amor. Siempre te salvaré", le responde él. "¿Me quieres salvar? pero ya no puedes, Gülru Çelik pudo haber sido Gülru Hekimoglu pero Gülru Çelik se ha ido, lo sé, siempre sentiré ese dolor en mi corazón".

Y agrega: "En verdad será el mayor arrepentimiento de mi vida, pero no puedo". En ese momento, comienza a sacarse el aniño de su mano y ambos sufren por el futuro incierto que les espera. "Soy Gülru Sipahi, Ömer... sólo Gülru Sipahi", cerró con seguridad.

El próximo lunes 13 de septiembre, el canal de las pelotas emitirá el último capítulo en el que se sabrá la verdad de cómo termina todo.