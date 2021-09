Doctor Milagro: la dura carta que recibió Ezo y que cambiará el rumbo de la historia

sábado, 11 de septiembre de 2021 15:18

La segunda temporada de Doctor Milagro cursa la historia con momentos sumamente emotivos a partir de la incorporación de la relación que la nueva personaje, Ezo Kozoglu (Ezgi Asaroglu), una bella joven de sufre de bipolaridad, supo construir con el protagonista de la historia, Alí Vefa.

Ezo, que siempre "saca de sus casillas" al médico, desde un principio le presentó escenarios desafiantes para su trastorno y aunque Alí supo sortearlos, algunos mejor que otros, esta vez un cambio en la reacción hará que la historia tome un giro inesperado. Este viernes pudo verse los adelantos del capítulo del próximo lunes, donde la joven recibe una carta con un mensaje que jamás imaginó.

El escrito llega a su departamento, de parte de Alí, y si bien comienza de una manera muy dulce y con una reflexión sobre la vida, con el correr de las líneas el sentimiento cambia para ambos. "Eres buena chica Ezo, te mereces cosas buenas. Siempre he deseado ser como todos los demás, con ser normal, pero al fin me di cuenta que nadie lo es, Ezo. Todos estamos algo locos", escribió el médico.

En ese momento se ve a la joven con una gran sonrisa en el rostro leyendo las palabras de su amigo, mientras al mismo tiempo él reflexiona esas palabras sentado en uno de los pasillos del Hospital. "Pero tú estas muy loca...", afirma a la vez que le arranca una sonrisa entre lágrimas de emoción, a Ezo quien dice en voz alta "Gracias amigo".

Sin embargo, la carta sigue: "Tu enfermedad es difícil para mi Ezo, eres inestable, actúas de forma inconsistente no puedo estar contigo", se le escucha ya con la voz llena de dolor. "Es demasiado agotador... no quiero ser amigo de una persona bipolar. Es muy difícil, no puedo. Es por eso que tengo que terminar mi amistad contigo", añade seguro de su decisión.

Inmediatamente, a Eso le brota un feo sentimiento que la hace angustiarse por las palabras de Alí. "No vuelvas a llamarme, no vengas a mi casa, no puedo verte", termina la carta mientras la joven rompe en llanto. Sin dudarlo, Ezo acerca el papel a unas velas prendidas que tiene en una mesita en la sala y pende fuego la nota.

El adelanto no tan sólo generó angustia en los personajes de la serie turca sino también en el fandom de Argentina, quienes ya se ganaron el cariño de la chica y se volcaron a las redes sociales donde manifestaron su descontento con el giro narrativo. Incluso hubo quienes justificaron un repentino cambio en las emociones de Ezo a partir de esa decisión de Alí.

Ahora, los seguidores de la telenovela deberán esperar hasta el próximo lunes para conocer cuál es la decisión que toma la joven respecto al mensaje recibido de Alí, y cómo afecta la decisión al propio médico.