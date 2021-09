Consternación: murió la mamá de Barby Silenzi tras luchar contra una dura enfermedad

sábado, 11 de septiembre de 2021 00:00

Este viernes Barby Silenzi, esposa de El Polaco, recibió la peor noticia. Tras haber estado internada varias semanas en terapia intensiva, falleció Cristina, su mamá. La mujer tenía 76 años y según se conoció padecía Alzheimer.

En medio del dolor, la bailarina usó sus redes sociales para despedir a la mujer con un sentido mensaje. “Ahora sí mami, a descansar. Siempre en mi corazón, te amo”, posteó junto a un collage de fotos con las que la recordó en sus mejores momentos.

El estado de salud de Cristina se conoció a fines de agosto, cuando fue la propia Barby quien reveló que se encontraba internada con una neumonía bilateral. La declaración sobre su madre la hizo después de que Lourdes Sánchez advirtiera que estaba teniendo malas actitudes fuera de las cámaras de ShowMatch, La Academia.

“A mi mamá la internaron con una neumonía bilateral, a causa de su Alzheimer. Ahora está en coma farmacológico. Nadie lo sabía, ni ellos tenían por qué saberlo. Quizá yo tendría que haber dicho eso para que después no digan todas esas barbaridades de mí”, detalló en La Previa de La Academia.

Anteriormente, en 2018, la artista estuvo en Los ángeles de la mañana -LAM-, donde contó que Cristina padecía la enfermedad desde hacía cinco años. “Es horrible porque como que no es mamá, usa pañales, no puede caminar... (...) Es una enfermedad progresiva. No tiene vuelta atrás”, sostuvo con dolor.