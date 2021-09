Züleyha, Tierra Amarga: esto se verá en el capítulo de este viernes

viernes, 10 de septiembre de 2021 00:00

"Züleyha Tierra Amarga" apuesta con riesgo al amor en el capítulo de este viernes en Telefe. Es que todo cambia tras el accidente de Sermin, las cartas vuelven a estar en la mano de Hünkar que logra su cometido.

La mujer es visitada por la fiscal en el hospital, donde se recupera, y asegura que cambiará su declaración a favor de Demir porque no vio que fue él el que cometió el crimen. "Hünkar (Vahide Perçin) me presionó a decir la verdad, por mi conciencia. Declaré contra Demir (Murat Ünalmis) porque quemó mi casa, arruinaron mi vida y me dijeron que tenía una deuda", dijo. Al enterarse de lo que iba a ocurrir, Hatip (Mehmed Polat) decide huir por un tiempo para resguardarse de que se sepa que él es el asesino.

Sermin, tras rechazar el divorcio, le dice a su esposo que es el responsable del hospital: "me salvaste la vida. Te lo agradezco. Me sentí tan sola cuando sucedió todo lo del accidente. Tuve tanto miedo de morir sola". A lo que él contestó: "Yilmaz te salvó la vida. Yo no lo hice".

En tanto, se logra la libertad de Demir que cada día estaba peor anímicamente en la cárcel en la que había logrado ser respetado en su pabellón.

En eso, este viernes, Züleyha (Hilal Altinbilek) decidirá dar el paso para huir con Yilmaz (Ugur Günes) al que quiere revelarle que Adnan es su hijo. Una de las empleadas de la hacienda, le dice que siempre supo que el bebé era hijo de Yilmaz por la manera en la que la joven mamá lo miraba.

Completamente enamorado, Yilmaz va a buscarla y Züleyha siente la necesidad de irse con él, no sólo por el regreso de Demir sino porque todos en la hacienda creen que quiso asesinar a Saniye (Selin Yeninci), que se recupera de la caída por las escaleras tras una fuerte discusión.

La joven arma un bolso y toma al pequeño para encontrarse con Yilmaz. "Nuestro amor no terminó nunca. Lo supe; sabía que un día me vendrías a buscar", le confiesa ella. "Yo nunca te abandonaría y nadie nos va a separar", sentencia él. Tras decirse que se aman, Yilmaz le promete: "te haré olvidar todo lo que sufriste. Seremos muy felices".

Pero Demir los sorprende apuntándoles con un arma y la llama: "¡Züleyha!". ¿Qué sucederá? ¿Lograrán escapar?