Murió Herminia, la mamá de Eugenio y "Culini": "se fue nuestro ejemplo de vida"

viernes, 10 de septiembre de 2021 16:15

Este viernes los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum, conocidos en argentina por ser los conductores de "MDQ para todo el mundo", confirmaron que Herminia, madre de ambos, falleció en las últimas horas. La mujer había sabido conquistar el corazón de los televidentes cuando comenzó a tener participaciones en su programa y hacía estallar de risas a todos.

“Queridos amigos: ayer se fue Herminia, nuestro ejemplo de vida. Una mujer hermosa con un corazón único. Atravesó los caminos más difíciles con alegría, firmeza, amor y optimismo. Si no teníamos un techo nos convencía que era hermoso porque se podían ver las estrellas....y como siempre, tenía razón”, escribieron en Twitter para despedirla.

Herminia, los acompañaba en las emisiones y “retarlos” frente a la cámara, y siempre dejaba una enseñanza anclada desde el humor.

“Madre del alma. Siempre vas a estar presente, porque tu luz va a seguir iluminando nuestro camino, el de tus nietos, bisnietos y de todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte personalmente o disfrutarte a través de la pantalla. Te amamos con todo el corazón!! Buen viaje y hasta pronto”, agregaron sus hijos.

Además de Eugenio y Sebastián, más conocido como Culini, la mujer era mamá de Víctor Eduardo, Karina, Gabriela, Estela y Graciana, fruto de su relación con Milo Weinbaum, un inmigrante polaco. Según se conoció, en 1994 el programa comenzó a llamarse "MDQ para todo el mundo" y en 1999 se hizo popular al arribar a Azul Televisión. Posteriormente, desde el 2001 se comenzó a emitir por El Trece.

Herminia siempre alentó a sus hijos a llevar adelante sus "locuras", tal fue así que, según contaron hace unos años en Gente, cuando ellos quedaron detenidos en la ruta por una infracción y no pudieron ir a grabar el programa le pidieron a su madre y la respuesta fue la que esperaban. “Cuando me preguntaron, dije: ‘Pero por un hijo, cualquier cosa…' Y ahora perdieron, ¡no me voy más! Lo más lindo para mí, como madre, es que mis hijos me dejen entrar en su mundo”.