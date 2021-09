La Chepi, otra vez lastimada: "es todo lo que tengo adentro y no digo"

viernes, 10 de septiembre de 2021 16:14

Dani "La Chepi" atraviesa uno de sus mejores momentos en lo laboral. Después de su participación en Masterchef Celebrity, se sumó al equipo de Bake Off Argentina que este lunes comienza por la pantalla de Telefe. La influencer tiene un carisma que la hace atractiva para muchos argentinos que deciden seguirla en cada una de las actividades que emprende.

Pero sus seguidores no sólo están atentos a su desempeño laboral sino también a su vida personal. Y este viernes se sorprendieron por una herida que apareció en su labio y que ella decidió salir a explicar. La rubia, usó su Historia de Instagram para poner una cuota de humor a lo que le pasaba.

En la primera parte se refirió a las pronunciadas ojeras que tenía y que dejaban en ella una imagen muy demacrada. En esa ocasión apuntó a su gato Toyo que tiene 5 años de edad y que en más de una ocasión aprovecha la noche para dejarle sus "uñitas".

Luego en otro video se refirió puntualmente a su labio. "Me salió esto, que hoy se acható pero ayer era la cabeza de un carpincho del Nordelta. Me ponía de costado y tenía como 2 narices", comenzó expresando con humor.

Luego agregó: "una amiga me dijo que eso es la cantidad de golosinas que me como por noche. Otra me dijo que esto es todo lo que tengo adentro y no digo... puede ser".

Vale destacar que no es la primera vez que amanece con un par de heridas. En junio pasado Daniela Viaggiamari contó en Instagram que sufrió un "ataque" a primera hora de la mañana en un momento que se estaba recién despertando y no tuvo tiempo para reaccionar.

¿Quién fue el culpable? taambién su gato Toyo. La ex participante de Masterchef Celebrity realizó un video en el que mostró las heridas que tiene en el rostro, muy especialmente a la altura del ojo izquierdo. Las mismas son rasguños pero también un moretón en parte del ojo y costado de la nariz.

“Miren esto, las uñas clavadas, estaba durmiendo. Hablé con mi dermatólogo y me dijo que compre agua oxigenada y crema con antibiótico porque me dijo que las uñas del gato y las bacterias, bla bla bla, y esto está muy cerca del ojo, están las venitas”, relató a sus seguidores en un video.

Allí confesó que todo se dio cuando su hija no estaba y su gato fue a ella a pedirle algo: “¡Lo que me duele, lo que me arde! Nunca pasó, es re tranquilo Toyo. Yo estaba durmiendo y de golpe viene a las ocho de la mañana a hacerme ‘miau miau’ y no estaba Isa así que le dije ‘la p... madre salí Toyo’ y me atacó tipo Tarzán de la selva”.

Luego agregó que habló con una amiga que le intentó dar una explicación del por qué de la reacción del animal: “Ella sabe de todo, es astróloga, gastroenteróloga, todo y me dijo que los gatos absorben tu estado de ánimo y le dije, claro Toyo tiene cinco años y yo estoy nerviosa como hace cinco años, ¿por qué ahora?”.