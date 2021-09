Flor de la Ve criticó a Cinthia Fernández por su cierre de campaña y ella la fulminó

viernes, 10 de septiembre de 2021 12:09

Un verdadero revuelo se armó desde el miércoles hasta ahora, después de que Cinthia Fernández hiciera un cierre de campaña electoral en tanga y frente al Congreso. La morocha publicó un video en Instagram lanzando sus propuestas bajo el ritmo de "Se dice de Mi" de Tita Merello y una de las que salió a criticarla fue Flor de la Ve.

La panelista de "A la tarde" (América) descalificó a la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) apuntando al "uso del cuerpo" que esta última haría para instalarse en la política. Según Flor de la Ve, Cinthia "utiliza su cuerpo" para conseguir más votos porque "no tiene más que ofrecer que eso".

Lejos de quedarse callada y dejarla pasar, la bailarina salió a responderle con una cuota de ironía. Para ello usó su cuenta de Twitter donde replicó una nota con la declaración de la vedette y agregó: "Che, Flor de la Ve, con cara de actriz compungida contando que el medio fue cruel con ella y levantando una bandera de defensa de derechos... ¿Dice esto? Se me ríe el 'único' recurso que tengo para ofrecer: MIS NALGAS. Como me dedican programas eh, les debo garpar".

Más discriminadora no había no? Esta señora es La que con cara de actriz compungida, contando que el medio fue cruel con ella y levantando una bandera de defensa de derechos dice esto? … se me ríe el “único” recurso q tengo para ofrecer : MIS NALGAS. https://t.co/DSwqhEOMkg — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 9, 2021

Luego compartió otro twitt donde fue más tajante y tituló "Sacándose la careta a ella misma". "Más discriminadora no había, no? No hagas lo que No te gusta que te hagan. 'Sacando caretas' (a tu frase me remito)", escribió en la red social.

Sacándose la careta a ella misma . pic.twitter.com/6td7nfMhcw — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 9, 2021

El spot en cuestión lo publicó el miércoles en la tarde y en esa ocasión ella explicó que se le ocurrió como forma de responder las numerosas críticas que recibió por presentarse a las elecciones. "Lo que pasa es que utilicé el maltrato y el destrato, del medio y mucha gente de la política, que recibí yo y mi causa: la cuota alimentaria. No escuché a ningún candidato hablar de eso y no se trata del problema de una minoría”, señaló Fernández.