Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo del miércoles 1 de agosto

miércoles, 1 de septiembre de 2021 00:00

En "Züleyha, Tierra Amarga" el vínculo entre Yilmaz y su hijo Adnan comenzará a hacerse evidente. Aunque desconocen lo que los une, una situación límite los reunirá.

En el capítulo del lunes, Züleyha (Hilal Altinbilek) y Adnan se quedan junto a la mamá de Hunkar, que se descompone en la cabaña. La joven se los lleva a ambos en la camioneta hacia el hospital. Pero la anciana insiste en que pare el vehículo porque necesita aire y Züleyha accede, sin saber que al descender ella de la camioneta sentirá fuertes dolores y sufrirá un sangrado. Ella está embarazada de su segundo bebé.

Yilmaz (Ugur Günes) transita por la ruta en su auto y a lo lejos, reconoce la camioneta de ella a la orilla de la calzada. Al frenar y acercarse, advierte que la joven estaba descompuesta con sangre entre sus piernas y al cabo de unos breves minutos, se desmaya.

De inmediato, Yilmaz la levanta en sus brazos y pidiéndole que reaccione la sube a su auto para llevarla de urgencia a un hospital. "Züleyha, ¿qué pasó?, Mi amor resiste, voy a llevarte al hospital", reza sin saber a qué se debe su estado.

En medio de la desesperación por encontrar a la chica en esas condiciones, el hombre arranca rápidamente su auto y se va, y en ese escenario, una imagen paraliza a todo aquel que la vea. Dentro de la camioneta de la muchacha estaba su pequeño hijo que quedó solo tras la ausencia de su madre y la anciana también desaparece.

En el episodio de este martes, Yilmaz trata de llevar rápidamente a la joven al hospital. "Tienes que ser fuerte, mi amor, casi llegamos. Siempre estaré contigo. Te encontré desmayada en la carretera", le dice a Züleyha. Ella recupera la consciencia y pide por el pequeño. "Adnan estaba conmigo. Quiero a mi hijo", se desespera.

Regresan rápidamente y no lo encuentran en la camioneta. De repente, Yilmaz lo ve caminando por la calle y un camión se aproxima a gran velocidad. En una escena de máxima tensión, el hombre rescata a su hijo en medio de la crisis de su madre.

Retoman el camino al hospital y Yilmaz insiste: "no puedo vivir sin tí; no quiero vivir sin tí. Vamos a huir juntos; dime que sí lo harás". En tanto, Züleyha se descompensa nuevamente.

Al llegar al hospital donde trabaja Müjgan (Melike Ipek Yalova), comprueban que la joven tiene un principio de aborto. Por otra parte, Hünkar (Vahide Perçin) estalla al saber que Züleyha se fue con Adnan y está segura que planeó escaparse con Yilmaz. "¡No sé qué le voy a decir a mi hijo! Enviaré a alguien a buscarla. Estoy acabada; Demir va a a matarme", confiesa y ordena a sus empleados salir a buscar a su nuera y encontrarla como sea. También amenaza al padrino de Yilmaz con revelar verdades a Müjgan si no encuentra a Yilmaz.

Por otra parte, en el hospital, Yilmaz no se separa de Adnan y le asegura: "Tranquilo mi niño, tranquilo. Mamá va a estar bien. Tu padre es mi enemigo y tu madre, es mi vida. Ojalá hubieras sido mi hijo. Cuando crezcas, tu mamá te dirá que tu padre es muy malo. Espero que no seas como él, que seas altruista y noble como tu madre".

Este miércoles, la fuerza del amor no hace más que revelar la relación padre e hijo. Al recuperar la conciencia, Züleyha habla con su doctor sobre decirle la verdad y lo que la frena. "Yilmaz debe saber que Adnan es su verdadero hijo. Quiero decírselo pero no pude. Se va a enfadar cuando se entere. Sé que lo hará. Será un caos y voy a destruir su hogar y Müjgan no tiene la culpa". El médico asegura que ella también ha sufrido mucho: "no tienes por qué sentirse así".

Mientras tanto, Gaffur (Bülent Polar) encuentra la camioneta en la que salió Züleyha y halló el chupete de Adnan. Con su teoría, despierta la rabia de Hünkar. "Continuaron su escape en el auto de Yilmaz. Estoy seguro que se reunieron en la carretera y dejaron la camioneta junto con el chupete".

Yilmaz habla con Sabahattin al que le confiesa que Adnan: "es el hijo de mi enemigo. Podría llevármelo. Dárselo a alguien más pero no puedo. Quiero ser yo quien lo cuide. No sabes cuánto amo a este pequeño, Sabahattin. Es tan inocente". Y él le responde: "es un inocente; es un niño. No conoce a su padre".

Las noticias vuelan hasta la cárcel. Hatip (Mehmed Polat) va contarle todo a Demir. "La cárcel te ha vuelto un hombre despreocupado, Demir Yaman. ¿Podrás soportar la verdad esta vez? El bastardo de Yilmaz se llevó a tu querida esposa y a tu hijo para escapar. Eso pasó", le disparó.

"No digas tonterías; no me mientas", se enoja Demir. Pero el hombre pone el dedo en la llaga: "¿Y por qué te mentiría, Demir? Es Yilmaz de quien debes vengarte, no de mí. Él se llevó a Züleyha, no yo".

Se viene un capítulo para no despegarse de la pantalla.