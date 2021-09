La tristeza de Jimena Barón: “me da mucho miedo”

miércoles, 1 de septiembre de 2021 00:03

No pudo contener las lágrimas y estalló frente a las cámaras. Este martes en la noche, Jimena Barón no ocultó la angustia que atraviesa producto de las cosas que tuvo que dejar de lado por la pandemia, muy especialmente su actuación en los escenarios con la música.

La cantante se mostró notoriamente conmovida en ShowMatch La Academia, después de ver bailar a Viviana Saccone bajo el ritmo de La Tonta. Precisamente esa canción fue su "bandera" por muchos años y en los inicios estuvo dedicada a su ex Daniel Osvaldo, y padre de su hijo Momo.

"No se, esta canción para mi es muy importante. La canté acá por primera vez. Significa muchas cosas, algunas que pensé que quedaron en el pasado y no es tan así. Sigue siendo significativa e importante para mi", destacó Barón al momento de explicar el por qué de las lágrimas.

Luego agregó: "hoy es el primer día que venía en el auto y puse La Cobra. En todo este tiempo de pandemia se cortó mi carrera, como la de muchos Argentinos, en un momento que me iba muy bien... No pudimos seguir trabajando y no pude escuchar más mi música. Hoy veníamos en el auto y puse La Cobra, una versión en vivo del show. Ya venía rara y no sabía que iban a poner esta canción y me terminaron de matar. Extraño mucho cantar, me da mucho miedo también".

Finalmente volvió a recalcar "que esta canción es muy importante" para ella: "pensé que La Tonta era mi pasado y la pandemia también me trajo situaciones y me mueve muchas cosas".