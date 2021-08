Doctor Milagro: Taner Ölmez cumple años y es tendencia en Twitter

lunes, 9 de agosto de 2021 00:00

Está en su mejor momento no solo por la repercusión de la ficción que tuvo en su país sino en cada punto del mundo que se emite. España, Chile, Colombia, Argentina son solo algunos de los países donde Doctor Milagro (Mucize Doktor) es todo un éxito. Taner Ölmez es protagonista de la ficción turca poniéndose en la piel de Ali Vefa, un joven autista con el síndrome del sabio que sueña con consagrarse como médico cirujano.

Su actor no ha dejado de escalar peldaños en el mundo de la interpretación y este lunes 9 de agosto cumple 35 años de edad. A esta fecha llega siendo uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional pero también más querido por la teleaudiencia. En este día tan especial, las redes sociales ya comenzaron a ser el lugar de expresión no solo de los seguidores con palabras de festejo sino también de los mismos compañeros del actor.

En el 2020 su cumpleaños 34 lo pasó rodando los capítulos de Mucize Doktor, que se retomaron como otras muchas producciones turcas tras la cuarentena. Sin embargo este año la historia cambió porque esa ficción ya terminó en mayo pasado y ahora un nuevo trabajo lo tiene como protagonista y lo llena de expectativa.

Carismático, emotivo y expresivo, Taner Ölmez es conocido en Argentina como Ali Vefa, el "Doctor Milagro" pero su carrera actoral comenzó mucho antes, en el 2009, cuando tenía 23. Pasó por varias producciones, como Kayip Sehir (2012), donde se puso en la piel de Sadik, y Medcezir (2013), que le valió la fama en su país encarnando a Mert Asim Serez.

Sin embargo, el éxito de Doctor Milagro (2019) fue el que le permitió sumar miles de fanáticos en todo el mundo. Fue emitida por canales internacionales en Bulgaria, Kazajistán, Uzbekistán, Albania, Ecuador, Hungría, España y, ahora, en Argentina con interesantes picos de rating.

Además, desembarcó en el streaming ya que forma parte del elenco de El Protector (2018), la primera serie turca original de Netflix que ya va por su tercera temporada.

Pero eso no es todo. Ölmez es el líder de la banda Barabar, que es un fenómeno en su país. Se dedican a la música folclórica turca y ya presentaron su primer disco, llamado Memleket Nere (2018), con toques occidentales y mezclas de jazz y folk. Un año después, todos los canales de música digital ya habían incorporado el disco, y su primer sencillo “Feridem” fue un éxito rotundo.

Así era él cuando niño

Seguro de que siempre le gustó la actuación, Taner fue un niño de familia que vivió una infancia memorable.

En redes sociales se mostró con familiares cercanos a su edad en medio de la celebración de un cumpleaños, mucho tiempo antes de que todo el mundo lo conozca por ser Alí Vefa. Allí se lo ve con una pícara sonrisa mirando la cámara mientras en el living de una casa se vivía una divertida situación frente a una torta de cumpleaños.

Junto a la imagen destacar ser el único "con los ojos en el lente" mientras mantenía sus manos "fieles" a su cuerpo, lejos de intentar probar un poco del postre que portaba las velitas.

En su cuenta de Instagram, Taner también mostró un recuerdo muy especial. Se trata de un momento que vivió con su tía y que más allá de revelar qué fue lo que hicieron aquel día, sin dudas fue importante en su vida, ya que lo compartió con sus más de dos millones de seguidores.

Para finalizar, otros recuerdo que guarda Taner es el del Día de la Madre e Turquía, donde se mostró junto a ella y a sus hermanos en una imagen que según reveló, la tomó una amiga de ella.

El riguroso proceso para ser Ali Vefa

Ali Vefa es el protagónico que marcó un antes y un después en su carrera y lo sabía. Ahora disfruta de los méritos de una preparación que fue muy rigurosa y se basó en la empatía.

“El proceso de preparación fue muy agradable para mí porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado”, contó Taner sobre cómo fue dando vida a su Doctor Milagro.

“Leí libros, vi películas o videos, miré charlas TEDx durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones”, destacó a la prensa turca. En su país, gracias a Ali Vefa, su personaje, es toda una celebrity.