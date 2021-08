"No quiero cantar baladas, quiero fiesta": Ricky Martin disparó el rating de "La Peña de Morfi"

domingo, 8 de agosto de 2021 15:08

Despertó expectativa desde el inicio y no defraudó. Ricky Martin fue el invitado estrella de "La Peña de Morfi" y conquistó a la audiencia del mediodía del domingo posicionándose como lo más visto del la TV abierta en ese segmento.

El cantante habló del éxito de "Qué rico fuera" y que invitó a Paloma Mami a realizar la colaboración por redes sociales: "le escribí por Instagram. Le dije: "Hola; ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Ricky. ¿Podemos Hablar?". Ella siempre fue muy selectiva con sus colaboraciones, entonces (le escribí) a ver si acepta. En menos de 24 horas ya estaba metida en el estudio y así salió todo. Y a la gente le está gustando; no me puedo quejar".

"Yo amo Argentina, ¿está frío?", le dijo Ricky a Jésica y más de uno detrás de la pantalla se derritió con su sencillez. Acerca de su nuevo éxito, reseñó que "antes de la pandemia, yo me iba a ir de gira y mi nuevo disco se iba a llamar "Movimiento". Nada de movimiento, los planes cambiaron radicalmente y obviamente tuvimos que cambiar el plan y esto se convirtió más en un disco de baladas y se llamó "Pausa". Estoy feliz y nos ganamos un Grammy".

Ricky señaló que ahora va en la dirección contraria: "ahora, estoy en el estudio y lo que quiero es fiesta, es carnaval; volver a los escenarios y que todo el mundo rompa a bailar; que estemos en libertad; es lo que necesitamos".

Jésica confesó que se rió cuando vió en TikTok que Ricky y Paloma no pudieron hacer un truco de baile: "¡Pero eso es imposible! Cuando llegue a Buenos Aires intentamos tú y yo, a ver si sale. Yo todavía no me sale; qué te puedo decir. Éramos muy torpes, no sabíamos".

Ricky señaló que le sorprendió cómo sus fans mejoraron una coreografía que hizo y por eso, tomó la decisión de replicarlos en sus redes. "No son profesionales pero lo parecen. Así que les pido (al staff de la Peña) que la hagan y lo voy a subir a las redes, no sólo para exponerlos, para que no se pongan nerviosos. Si muestran talento, yo tengo que mostrar su talento".

¡Qué presión! Cirio le mostró la coreo al cantante que se mostró divertido y muy cómodo en toda la charla. "Si eso es más fácil que la tabla del dos. ¡Les va a salir!". agregó.

Destacó, por otra parte, que "estoy obsesionado con las redes sociales. Estoy "checkando" qué dice el público; qué le gusta. Es una herramienta que yo no tenía cuando empezó mi música. Entonces, cuando tienes esa reacción inmediata del público, es un vicio".

Acerca de su regreso a los escenarios, destacó que será por América del Norte. "No quiero cantar baladas. Quiero sudar y bailar. Mentira: voy a cantar baladas", dijo en tono de broma y recordó que su último concierto prepandemia fue en Buenos Aires "antes que nos mandaran a la casa". "Hago la gira con Enrique Iglesias en septiembre, octubre y noviembre. Paramos para las Fiestas y empiezo en Latinoamérica, en México e iremos bajando. Pero con calma por la pandemia y sus variantes. No quiero exponer la gente a este virus".

Cirio fue una auténtica fan: destacó que Martin "estaba espléndido", que "todo te sale bien" y cerró con lo que le dirían todos: "¡te amo profundamente! ¡Te admiro!"

En el rating, la entrevista rindió y mucho, haciendo que el programa fuera el primero en su franja: