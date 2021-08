"En la vida hay muchos no pero...": qué dijo la sanjuanina Magalí Aciar, tras ser eliminada de "La Voz Argentina"

domingo, 8 de agosto de 2021 09:07

Feliz y agradecida. Así se mostró la cantante sanjuanina Magalí Aciar en un mensaje para sus seguidores, desde Historias de Instagram, tras ser eliminada del reality de Telefe "La Voz Argentina". Tras una performance con Camila Pereyra, en la etapa de batallas, no fue elegida por Ricardo Montaner ni robada por el resto del jurado. Con ello, San Juan se quedó sin representante en el programa más visto de la TV argentina.

"Holis, aparecí. Les quiero contar un par de cosas. Estoy muy contenta de la repercusión que tuvo nuestra batalla porque me había preocupado un poco. Yo pensé que no habíamos cantando tan bonito. Y realmente estoy muy contenta porque siento que salió hermoso. Más allá de las correcciones que nos hicieron que son muy ciertas, pensaba que realmente habíamos hecho un desastre con Cami pero fue hermoso lo que hicimos", se sinceró "Magaláctica", quien está a pleno trabajando en su disco en nuestra provincia.

"Estoy muy, muy feliz y sobre todo estoy feliz por todos los mensajes muy hermosos que me están mandando, de verdad estoy muy agradecida, muy agradecida, desde lo más profundo de mi corazón. Estoy tratando de contestar a todos. Gracias por los 14.000 seguidores; muchas, muchas gracias", insistió la cantante que destacó la repercusión nacional que tuvo su interpretación de "Hasta la raíz", de Natalia Lafourcade que la llevó a ser participante del Team Montaner.

Y para cerrar, sentenció: "quería decirles una cosa que puede parecer muy hippie pero también, muy cierta y es que en la vida hay mucho no pero también hay muchos sí".

Sobre lo que se vio este viernes en Telefe, el jurado hizo devoluciones dispares para Magalí y para Camila que interpretaron "Dónde está el amor", de Pablo Alborán y Jesse y Joy.

“Las noté un poco nerviosa, sobre todo al comienzo de la canción, empieza muy baja la tonalidad y para nosotras eso es complicado. A media que fue transcurriendo se fueron acomodando y la verdad es que es una canción hermosa. No podría tomar partido por ninguna de las dos porque son estilos muy diferentes, las dos me gustaron, me gustan sus voces. Hubo algunas cuestiones como el comienzo y después esto de la armonización medio rara que no sé si sumó tanto pero estuvieron parejas, fue una batalla pareja”, les dijo Sole Pastorutti al terminar la presentación.

Por otro lado, Mau, del dueto Mau y Ricky tomó la posta para emitir su opinión y tampoco mostró inclinarse por alguna de las dos. “Amo las voces de las dos, me fascinan mucho, son muy distintas y eso es algo que me fascinas. Me pasó que noté muchas inseguridades en las armonizaciones cuando iban haciendo ciertos arreglitos, como firuletes, cuando la otra iba cantando. Yo tampoco puedo decidir porque me gustan las dos”, dijo el artista.

En tanto que Lali, señaló: “Coincido que cuando estaban en la parte de alguien, suele ser muy bonito cuando el compañero de escenario está haciendo un colchón, acompañando el momento y poniendo color. Acá distraía bastante porque estaban muy entonadas todo el tiempo. Yo me la voy a jugar un poco más, tienen voces preciosas y colores muy lindos pero creo que en esta ocasión me pasó algo de más cercanía con la voz de Cami, con la manera de decir”.

Tras escuchar a sus compañeros, Montaner les dio una clara postura de lo que le había parecido la presentación en comparación con los ensayos, y les marcó diferencias. “Yo no sé qué pasó después del último ensayo que tuvimos porque lo que hicieron hoy no lo hicieron en el ensayo. Habíamos quedado más que felices con Nahuel y creo que sobre la marcha ustedes crearon algunas cosas que siento que exageraron. A mí me distrajo mucho la inseguridad de Camila que miraba a Magalí para decirle ‘aquí vas tú’, quizás queriéndola apoyar a Magalí, distraía ella con su mirada insegura hacia su compañera”, aseguró.

Para finalizar, el cantante agregó: “La que quede en el equipo le toca recorrer un camino importante, sobre todo a nivel seguridad. Las dos tienen la voz muy bonita y muy original cada una. Siento que de las dos, que puede tener dentro del proyecto, del programa más futuro en el equipo que estoy armando… me quedo contigo, Camila”.

Magalí felicitó a su compañera y se mostró emocionada por la experiencia vivida. Antes de bajar del escenario, le dijo a Marley que todo fue “impresionante, hermoso, muy lindo, se aprende una banda”.