Bicho Gómez y su dura vida en el circo: "no teníamos plata ni para morfar, nos quedábamos mirándonos"

domingo, 8 de agosto de 2021 00:00

Este sábado, el Bicho Gómez estuvo invitado en el programa de Andy Kusnetzoff y allí relató cómo fue su niñez y los primeros años de adultez ya que nació en el seno de una familia circense.

Según relató el comediante, hace más de treinta años su papá adiestraba monos y ellos tenían a una mona que se llamaba Yeni que se sentaba a la mesa y comía como uno más. De hecho recordó que en más de una ocasión su papá mandaba al animal a buscarlo y ella lo llevaba a toda costa para cumplir con la tarea.

Además, reveló que cambiaba frecuentemente de escuela debido a tantas mudanzas y que siempre asistían todos los chicos del circo juntos y que los otros alumnos continuamente los rodeaban para conocer más sobre su vida. Si bien podía parecer que no lograba hacerse de un grupo de amigos, como los circos tenían el mismo recorrido año a año, después volvía a la misma ciudad y se reencontraban.

Más allá de lo divertido, también pasó por muchas carencias. "Recuerdo de pasarla muy difícil, de no tener plata ni para almorzar. Llegó la hora de comer, sentarte y pasar una hora mirándonos las caras. Esto fue cuando tenía entre 18 y 20 años", confesó.

Recuerdo que no me habían quedado ni zapatos ni zapatillas, andaba con unas ojotas. La gente no iba al circo. Eso me marcó muchísimo, el no tener medios como para poder comer, vivir, viajar (que el circo se moviera). Me acuerdo que cuando empecé a agarrar plata me compré zapatos y zapatillas. Llegaba a mi casa y tenía un montón de pares que no usaba".

"Una vez estaba de gira con Toc-Toc, llegamos a Paraná, en Entre Ríos, que era a donde nos había ocurrido esto. Ya era reconocido pero llegué y salí a comprar zapatillas, hasta que me di cuenta de que ahora no las necesitaba", sentenció.