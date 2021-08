Cande Ruggeri habló de una relación que la marcó: "no me dejaba usar pollera"

sábado, 7 de agosto de 2021 00:00

Este viernes, el Club de las Divorciadas, programa que conduce Laurita Fernández, recibió a la participante de La Academia, Cande Ruggeri, quien sacó a la luz detalles de un noviazgo que la marcó de mala manera.

La modelo reveló que se trató de su primer noviazgo al que calificó de "tóxico y posesivo", cuando ella apenas tenía 16 años. “Era muy niña yo y todo esto lo ocultaba, pero no me dejaba hacer nada”, comenzó contacto la hija de Oscar Ruggeri.

En este marco dijo su salida de esa relación fue angustiante. “Hay que escuchar mucho a los que tenés alrededor y que realmente te quieren: papás, hermanos, amigas… porque sino no te das cuenta. Me decían que algunas cosas no estaban bien, que no podía ser que fuera a la playa toda tapada, que eso no era normal, pero siempre buscaba una excusa para justificarlo”, sostuvo.

La declaración de la modelo y bailarina provocó la atenta reacción de todos en el piso del programa, y tras haber superado eso, contó que actualmente está de novia hace dos años y vive una relación que la mantiene enamorada. “Se sale, chicos, y el amor existe”, cerró.

Cande Ruggeri había sido salvada en la última gala de eliminación de La Academia, cuando Barby Franco quedó eliminada. Eso la mantiene como una de las bailarinas que ha sabido avanzar en su corta trayectoria en el programa, convenciendo al jurado de sus condiciones.