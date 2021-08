Campi: "me di cuenta de que actuando a la gorra hacía más plata"

sábado, 7 de agosto de 2021 18:15

El humorista Campi hace televisión a diario en "Flor de equipo" y es parte del elenco del reciente estreno cinematográfico "La Panelista", pero de cara del regreso a escena de la comedia "Los bonobos" en la sala porteña Lola Membrives, confiesa que el teatro es hacer lo que más le gusta.



"A mí lo que más me gusta hacer es teatro, soy un enamorado del teatro. Es como volver a la base, como volver a estar en mi lugar favorito y de pertenencia", asegura Campi durante una comunicación con Télam.



El comediante, actor y guionista nacido hace 52 años en el barrio porteño de Parque Patricios con el nombre de Martín Mariano Campilongo, retornará desde el jueves a una faceta de su profesión que lo liga a su formación y a sus inicios.





Es que el artista, formado teatralmente por Agustín Alezzo y en clown por Gabriel Chame Buendia en el ámbito del Teatro Nacional Cervantes, supo trajinar el under de manera solitaria amenizando shows de colegas actores y de músicos.



"Me di cuenta que actuando a la gorra hacía más plata que con el videoclub que tenía y me puse a actuar", le reveló a esta agencia en enero de 2014, tiempo antes de ganar su primer Estrella de Mar por el impactante "Campi, el unipersonal. ¡Demoledor!" con el que hizo su temporada veraniega en Mar del Plata asumiendo media docena de criaturas.



El camino de Campi lo llevó a ser parte de la tribuna de jóvenes talentos que Nicolás Repetto generó para sus ciclos vespertinos "Nico" (1994-1995) y su continuidad "Decime cuál cuál cuál es tu nombre" (1996), ambos por Telefe.



De ese semillero exitoso dio el salto a las noches de la mano de Marcelo Tinelli en sus populares envíos "VideoMatch" y "ShowMatch", entre 1998 y 2006 y desde entonces no paró de hacer teatro, televisión y cine, tres espacios que también dominan su presente.



A su labor cotidiana en "Flor de equipo", el magazine que la actriz y conductora Florencia Peña comanda de lunes a viernes a las 11 por Telefe, el comediante sumó el jueves último su llegada a las pantallas de cine en "La Panelista", con guion y dirección de Maxi Gutiérrez y protagónico de la misma Peña.



El programa televisivo tuvo una semana agitada debido a los ataques mediáticos y misóginos contra su animadora por haberse revelado que visitó al Presidente en la Quinta de Olivos en el tramo más estricto del confinamiento sanitario.



"Lo central es que ninguna mujer debe ser tratada de esa forma. El resto lo podemos debatir", sostiene el compañero de TV de la intérprete que denunció judicialmente a los diputados nacionales Fernando Adolfo Iglesias y Walter Ezequiel Wolff (Waldo), "por discriminación e incumplimiento de los derechos de funcionario publico: Violencia de género mediática, institucional y simbólica".



Pero el foco de Campi parece estar puesto en el regreso de "Los bonobos", la comedia creada por el francés Laurent Baffie ("Toc Toc"), que encabeza junto a Osqui Guzmán y Peto Menahem y que el jueves venidero a las 20 retomará funciones interrumpidas por la pandemia en la sala ubicada en Av. Corrientes 1280.



Los tres amigos (uno ciego a cargo de Menahem, otro mudo encarnado por Campi y el tercero sordo, en la piel de Guzmán) están habituados a pagar por sexo, pero deciden buscar parejas formales, por lo que inventan una suerte de juego en el que convocan a tres mujeres desconocidas para entrevistarlas en forma alternada y así observar las posibilidades de vínculo.



Así, en la trama adaptada por Julián Quintanilla y dirigida por Alberto Negrin y Gabriel Chame Buendia, participan Lizy Tagliani como una mujer policía, Anita Gutiérrez como la empleada de una zapatería y Manuela Pal como una muchacha moderna.



Télam: La trama de "Los bonobos" hace que por sus características los personajes de Guzmán, Menahem y el tuyo deban complementarse ¿qué destacás de esa dinámica compartida que los reúne?



Campi: Nos completamos perfecto porque nos conocemos desde hace muchísimos años aunque es la primera vez que los tres nos juntamos arriba de un escenario. Entre nosotros tenemos una energía distinta y complementaria al mismo tiempo. En lo personal sí había trabajado con Osqui pero no con Peto aunque lo conozco hace más de 10 años.



¿Qué cosas te atraen de "Los bonobos" y te llevan a retomar un proceso que quedó trunco por la pandemia?



C: Volver a esta obra me significa reencontrarme a jugar con amigos y también con la respuesta de la gente porque se divierte sin parar durante una hora y veinte minutos. A mí me gusta poder hacer eso y recibir esa respuesta inmediata.



El público de teatro conoce a Laurent Baffie por "Toc Toc" ¿hay relación entre ambas creaciones del autor francés?



C: Las dos tienen la misma pluma y las dos plasman una mirada bastante crítica, ácida y graciosa del ser humano y de la sociedad. Pero, fundamentalmente, ambas son, además, comedias brillantes.

¿Alguna vez te había tocado encarnar a una persona muda?



C: Nunca tuve que hacer un personaje semejante y para ello debí aprender lenguaje de señas. Jamás había interpretado a una persona muda y fue todo un desafío meterme allí.



¿Cómo te llevás con el lenguaje del clown que se utiliza mucho en la obra?



C: "Los bonobos" tiene muchos elementos del clown y los tres somos clown por lo cual nos sentimos muy cómodos en ese registro.



¿Cómo viviste tu personaje en cine para "La Panelista"?



C: Pude ver la película terminada y quedé maravillado, de verdad supera lo que esperaba. Es un thriller de suspenso con humor negro y muy ácido donde a mí me toca un personaje totalmente distinto a lo que acostumbro y no hago humor, para nada.



En cine venís teniendo muchas participaciones y hasta hiciste la voz para Latinoamérica del perro Duke, uno de los protagonistas de las dos entregas del filme animado "La vida secreta de tus mascotas", ¿es un medio en el que desearías tener más continuidad?



C: Siento que siempre estuve donde debía estar y en breve se estrena "Ex Casados", de Sabrina Farji, y protagonizada por Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi.